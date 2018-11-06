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"Уфа" не обращалась в "Зоркий" по поводу перехода Сергея Юрана

"Зоркий" не получал обращения от "Уфы" по возможному переходу в команду Российской премьер-лиги (РПЛ) главного тренера красногорского клуба Сергея Юрана. Об этом сообщила генеральный директор подмосковного клуба Юлия Федина.

Ранее была информация, что уже в среду Юран возглавит "Уфу". Сам специалист заявил, что не комментирует эту информацию.

"Обращений от "Уфы" к нам не было. Ко мне Сергей Николаевич не обращался", - цитирует Федину ТАСС.
Теги: Уфа Юран
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