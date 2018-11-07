Георгий Джикия: я горд, что выступаю за клуб номер один в России

Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал о своем клубе."Спартак" – это великий клуб, номер один в России! Когда я оказался в здесь, исполнилась моя мечта. Это огромное счастье, что я могу защищать красно-белые цвета. На данный момент я просто наслаждаюсь пребыванием в спартаковской семье", – сказал Джикия.Джикия выступает за "Спартак" с 2016 года, сыграв за красно-белых 48 матчей и забив 2 гола.