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Георгий Джикия: я горд, что выступаю за клуб номер один в России

Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал о своем клубе.

"Спартак" – это великий клуб, номер один в России! Когда я оказался в здесь, исполнилась моя мечта. Это огромное счастье, что я могу защищать красно-белые цвета. На данный момент я просто наслаждаюсь пребыванием в спартаковской семье", – сказал Джикия.

Джикия выступает за "Спартак" с 2016 года, сыграв за красно-белых 48 матчей и забив 2 гола.

"Русское радио"
Теги: Джикия Спартак
Сегодня, 10:40
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(4)
#7  avlasov1981  С-Пб (Сегодня, 11:18)
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ахилл
О, озабоченные уже набежали. Предсказуемы до умиления.

канешна набегут, такие перлы чувак выдаёт laughing номер 1 в России и номер 108 в Европе bowtie
Регистрация: 16.04.2016 [жалоба]
#6  Ахилл  Ульяновск (Сегодня, 11:16)
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
О, озабоченные уже набежали. Предсказуемы до умиления.


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
#5  cska1971  Москва (Сегодня, 11:15)
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  •  (0)
online

Ну, если он счастлив и наслаждается, я могу за него только порадоваться...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#4  sumzzz  Калининград (Сегодня, 11:00)
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  •  (4)
Болеет за:
«Рубин»
Где фото с детьми а-ля первая полоса газеты "правда"?


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
#3  капля никотина  Москва (Сегодня, 10:57)
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online

Естественно что первые на ветке голубые орки.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#2  Lols  Лондон (Сегодня, 10:51)
  • +2
  •  (22)
Болеет за:
«Ньюкасл»
laughing smiley smile клуб где сливают тренера за чемпионство, где пол-команды иуд с других команд, где игроков отстраняют за лайки в соц сетях, где капитан перед матчами сидит в банях с проститутками, клуб, который каждый год позорит Россию в еврокубках. Где на 70-ой минуте матча уже полупустые трибуны. Просто омерзительно-убогий клуб, не понятно вообще как за это дерьмо переживать можно.
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
#1  scorpion 69  колпино (Сегодня, 10:51)
  • 0
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
smile
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
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