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Шарлем Каборе интересуются два клуба из топовых чемпионатов Европы

Хавбек "Краснодара" Шарль Каборе в ближайшее время обсудит с клубом продление контракта.

"Каборе – очень важный игрок для "Краснодара". Он уже долгое время держит высокий уровень и не дает усомниться в своей преданности клубу.

"Краснодар" заинтересован в продлении контракта с ним. Шарль также не против продолжить выступать за быков несмотря на то, что он всерьез заинтересовал два клуба из топовых чемпионатов Европы", – заявил источник, знакомый с ситуацией.

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Теги: Краснодар Каборе
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#1  Городовой  Россия (Сегодня, 12:01)
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Болеет за:
«Зенит»
Казахстан и Чемпионшип?


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Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
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