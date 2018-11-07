Шарлем Каборе интересуются два клуба из топовых чемпионатов Европы

Хавбек "Краснодара" Шарль Каборе в ближайшее время обсудит с клубом продление контракта."Каборе – очень важный игрок для "Краснодара". Он уже долгое время держит высокий уровень и не дает усомниться в своей преданности клубу."Краснодар" заинтересован в продлении контракта с ним. Шарль также не против продолжить выступать за быков несмотря на то, что он всерьез заинтересовал два клуба из топовых чемпионатов Европы", – заявил источник, знакомый с ситуацией.