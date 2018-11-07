Источник: Дмитрий Кириченко назначен новым главным тренером "Уфы"

Новым главным тренером "Уфы" назначен Дмитрий Кириченко.Ранее специалист входил в тренерский штаб Сергея Томарова, который сегодня покинул свой пост. По словам гендиректора клуба Шамиля Газизова, Томаров останется в системе клуба.На данный момент уфимцы с 11 очками занимают предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России.