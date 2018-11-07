Источник: Дмитрий Кириченко назначен новым главным тренером "Уфы"

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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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14:17
Анатолий Мещеряков: теперь задача "Локомотива" как можно скорее вернуться в Лигу чемпионов и исправить ошибки
Анатолий Мещеряков: теперь задача "Локомотива" как можно скорее вернуться в Лигу чемпионов и исправить ошибки
13:56
Мурад Мусаев: нам было очень приятно играть со "Стандардом", надеюсь, второй матч получится не хуже
Мурад Мусаев: нам было очень приятно играть со "Стандардом", надеюсь, второй матч получится не хуже
12:16
Георгий Джикия: у меня очень тяжелая работа, и мне бывает неприятно, когда люди начинают считать мои деньги (12)
Георгий Джикия: у меня очень тяжелая работа, и мне бывает неприятно, когда люди начинают считать мои деньги (12)
10:55
Роман Бабаев: все в наших руках - в двух предстоящих домашних играх нужно решить вопрос выхода в плей-офф
Роман Бабаев: все в наших руках - в двух предстоящих домашних играх нужно решить вопрос выхода в плей-офф
10:30
Арнор Сигурдссон: возвращение Акинфеева - это очень важный момент. Он настоящая опора для всех нас
Арнор Сигурдссон: возвращение Акинфеева - это очень важный момент. Он настоящая опора для всех нас
10:13
Тьерри Анри: счет 4:0 абсолютно не отражает хода игры - первые три гола мы привезли себе сами (6)
Тьерри Анри: счет 4:0 абсолютно не отражает хода игры - первые три гола мы привезли себе сами (6)
09:28
Эдер: "Порту" был слишком силен (6)
Эдер: "Порту" был слишком силен (6)
09:22
"Локомотив" не единственная команда, лишившаяся шансов на выход в плей-офф ЛЧ после 4-х туров (1)
"Локомотив" не единственная команда, лишившаяся шансов на выход в плей-офф ЛЧ после 4-х туров (1)
08:23
Равиль Сабитов: выступление "Локомотива" в ЛЧ - показатель разницы скоростей, которые есть в РПЛ и еврокубках (6)
Равиль Сабитов: выступление "Локомотива" в ЛЧ - показатель разницы скоростей, которые есть в РПЛ и еврокубках (6)
01:40
У Локомотива 0 очков, у Гильерме - 2. Оценки вратаря сборной и других игроков "Локо" за матч с "Порту" (13)
У Локомотива 0 очков, у Гильерме - 2. Оценки вратаря сборной и других игроков "Локо" за матч с "Порту" (13)
01:04
Лига чемпионов. "Интер" разошелся миром с "Барселоной", "Атлетико" уверенно выиграл "Боруссию" и другие результаты (2)
Лига чемпионов. "Интер" разошелся миром с "Барселоной", "Атлетико" уверенно выиграл "Боруссию" и другие результаты (2)
00:54
"Локомотив" потерпел четвертое поражение в Лиге чемпионов и лишился шансов на выход в плей-офф (72)
"Локомотив" потерпел четвертое поражение в Лиге чемпионов и лишился шансов на выход в плей-офф (72)
Вчера, 23:44
Владимир Москалев рассудит ЦСКА и "Зенит" (7)
Владимир Москалев рассудит ЦСКА и "Зенит" (7)
Вчера, 23:18
"Амкар" назвал арест Рыболовлева кармой (10)
"Амкар" назвал арест Рыболовлева кармой (10)
Вчера, 23:04
Андрес Иньеста поддержал Лопетеги сразу после его отставки (1)
Андрес Иньеста поддержал Лопетеги сразу после его отставки (1)
Вчера, 22:53
"Црвена Звезда" одержала победу над "Ливерпулем" (8)
"Црвена Звезда" одержала победу над "Ливерпулем" (8)
Вчера, 22:36
Руслан Нигматуллин: Промес прав, поддержав Глушакова (2)
Руслан Нигматуллин: Промес прав, поддержав Глушакова (2)
Вчера, 22:32
Более 60 тысяч билетов продано на матч ЦСКА - "Рома"
Более 60 тысяч билетов продано на матч ЦСКА - "Рома"
Вчера, 22:07
Стал известен состав "Порту" на матч с "Локомотивом"
Стал известен состав "Порту" на матч с "Локомотивом"
Вчера, 22:06
Хеведес и Крыховяк - в старте "Локомотива" на матч с "Порту" (2)
Хеведес и Крыховяк - в старте "Локомотива" на матч с "Порту" (2)
Вчера, 22:05
"Интер" - "Барселона": стартовые составы
"Интер" - "Барселона": стартовые составы
Вчера, 22:02
Ольга Смородская: "Локомотив" не заключал фиктивных договоров со спонсорами в 2012-2015 годах (1)
Ольга Смородская: "Локомотив" не заключал фиктивных договоров со спонсорами в 2012-2015 годах (1)
Вчера, 21:34
Анатолий Мещеряков: УЕФА не имеет претензий к "Локомотиву" по финансовому фейр-плей (3)
Анатолий Мещеряков: УЕФА не имеет претензий к "Локомотиву" по финансовому фейр-плей (3)
Вчера, 21:12
Владелец "Монако" Рыболовлев задержан и помещен под стражу (42)
Владелец "Монако" Рыболовлев задержан и помещен под стражу (42)
Вчера, 20:41
Football Leaks: "Зенит", "Локомотив" и "Динамо" влили 1,65 млрд евро из госбюджета после введения ФФП (89)
Football Leaks: "Зенит", "Локомотив" и "Динамо" влили 1,65 млрд евро из госбюджета после введения ФФП (89)
Источник: Дмитрий Кириченко назначен новым главным тренером "Уфы"
Новым главным тренером "Уфы" назначен Дмитрий Кириченко.
Ранее специалист входил в тренерский штаб Сергея Томарова, который сегодня покинул свой пост. По словам гендиректора клуба Шамиля Газизова, Томаров останется в системе клуба.
На данный момент уфимцы с 11 очками занимают предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России.
Бизнес-Онлайн
Ранее специалист входил в тренерский штаб Сергея Томарова, который сегодня покинул свой пост. По словам гендиректора клуба Шамиля Газизова, Томаров останется в системе клуба.
На данный момент уфимцы с 11 очками занимают предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России.
Бизнес-Онлайн
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