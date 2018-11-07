Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Должен ли Рауль Рианчо остаться тренером "Спартака"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Источник: Дмитрий Кириченко назначен новым главным тренером "Уфы"

Новым главным тренером "Уфы" назначен Дмитрий Кириченко.

Ранее специалист входил в тренерский штаб Сергея Томарова, который сегодня покинул свой пост. По словам гендиректора клуба Шамиля Газизова, Томаров останется в системе клуба.

На данный момент уфимцы с 11 очками занимают предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России.

Бизнес-Онлайн
Теги: Уфа Томаров Кириченко
Сегодня, 13:22
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
8
(0)
#8  Korsar123   (Сегодня, 14:30)
  • 0
  •  (0)

Давно пора было! Жаль что с опозданием назначили.
Регистрация: 10.06.2016 [жалоба]
#7  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 13:57)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: студия дускай
надо выбираться

с Кириченко - в пердив?


--------------------
По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#6  styh  Советский Союз (Сегодня, 13:55)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
Нормально. Успехов тренеру.


--------------------
Ленин встал, развел руками..... Кули делать с дураками..
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
#5  eldarey79  Уфа (Сегодня, 13:51)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Вообще-то его пока и.о. главного тренера назначили blush
Регистрация: 7.11.2018 [жалоба]
#4  CSKA085  Москва (Сегодня, 13:49)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
ну хоть не Юран
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
#3  студия дускай   (Сегодня, 13:38)
  • 0
  •  (0)
online

надо выбираться
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
#2  Александр Ковалёв   (Сегодня, 13:28)
  • 0
  •  (2)

Надеюсь многому научился у Курбана Бердыева...
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
#1  Volf   (Сегодня, 13:24)
  • -1
  •  (1)

браво !
Регистрация: 30.11.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.