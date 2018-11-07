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Никола Влашич признан лучшим игроком 13-го тура РПЛ

Хавбек ЦСКА Никола Влашич признан болельщиками лучшим игроком 13-го тура чемпионата России.

Хорват набрал 4 120 (26,83%) голосов, опередив Антона Миранчука всего на 35 голосов – у игрока "Локомотива" их 4 085 (26,6%).

РПЛ
Теги: Влашич Миранчук Ан.
Сегодня, 15:25
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(0)
#5  Сибирячок   (Сегодня, 16:58)
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Цитата: Сибирячок
За какие заслуги?

признан болельщиками


Цитата: Сибирячок
За какие заслуги?

У вас же дохрена болельщиков, у Зенита тоже, а нас, как вы любите говорить, 1,5 колеки на стадионе. Вот и спрашивай с тех, кого много smile

Ты дурак. Я не спросил "кем признан"?, я спросил "за какие заслуги"?
писи: Можешь опять админу стукануть. Ты чмо.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#4  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 16:38)
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: serega_user
У вас же дохрена болельщиков, у Зенита тоже, а нас, как вы любите говорить, 1,5 колеки на стадионе. Вот и спрашивай с тех, кого мног


Среди спартачей и зенитовцев- адекватов гораздо больше, в несколько крат, чем "сибирячков")))) А по объективной оценке- Влашич- наверное лучший игрок РПЛ. Не только тура.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#3  serega_user  serega_user (Сегодня, 16:31)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сибирячок
За какие заслуги?

признан болельщиками


Цитата: Сибирячок
За какие заслуги?

У вас же дохрена болельщиков, у Зенита тоже, а нас, как вы любите говорить, 1,5 колеки на стадионе. Вот и спрашивай с тех, кого много smile
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 15:31)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
За какие заслуги?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  Nastroenie  Москва (Сегодня, 15:29)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Рома Зобнин заслуживает это звание куда больше. ГВК
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
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