Шамиль Газизов: утвердим Кириченко главным тренером в ближайшие дни

Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал назначение исполняющим обязанности главного тренера команды Дмитрия Кириченко."По поводу срока контракта пока ясности нет. Даже не было таких вопросов, он просто приступил к работе. А все остальные вопросы второстепенны.В ближайшие дни утвердим Кириченко в качестве главного тренера команды, без приставки и.о.", - заявил Газизов.