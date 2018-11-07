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Шамиль Газизов: утвердим Кириченко главным тренером в ближайшие дни

Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал назначение исполняющим обязанности главного тренера команды Дмитрия Кириченко.

"По поводу срока контракта пока ясности нет. Даже не было таких вопросов, он просто приступил к работе. А все остальные вопросы второстепенны.

В ближайшие дни утвердим Кириченко в качестве главного тренера команды, без приставки и.о.", - заявил Газизов.

Sport24
Теги: Уфа Кириченко Газизов
Сегодня, 15:46
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#1  Босх  Россия (Сегодня, 16:56)
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online
Болеет за:
«Ростов»
Кириченка тренер Ростовской тренерской школы.
Он играл за Ростов.
Всё. Он может спокойно быть тренером.
это вам не спартаковское цирковое училище тренеров...
Ни Юран,ни Аленичев,ни Титов,ни Тихонов- не станут класными тренерами!
Один Валера сделал финт ушами,за Ростов не играл,но пришел туда работать тренером!
Хитрый ход! Может прокатить!


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
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