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Красная карточка Крыховяка в матче "Енисей" - "Локомотив" отменена

Глава КДК Артур Григорьянц об отмене красной карточки полузащитника московского "Локомотива" Гжегожа Крыховяка в матче 1/8 финала Кубка России с красноярским "Енисеем".

"КДК получил письмо от "Локомотива" с просьбой отменить красную карточку Гжегожу Крыховяку. Мы обратились в судейскую комиссию, она дала своё заключение, что удаление было ошибочным. Так что комитет его отменил", — передаёт слова Григорьянца "Чемпионат"
Теги: Енисей Локомотив Крыховяк
Сегодня, 16:26
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3
(2)
#3  Яamon   (Сегодня, 16:51)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Батька
сухина работает ..

Цитата: СуперШтангист
Чего ещё можно было ждать от дрезины...

а вы помните момент с удалением, дебилы?
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#2  СуперШтангист   (Сегодня, 16:43)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Терек»
Чего ещё можно было ждать от дрезины...
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#1  Батька   (Сегодня, 16:30)
  • 0
  •  (4)
online

smile сухина работает ...
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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