Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Должен ли Рауль Рианчо остаться тренером "Спартака"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Дмитрий Комбаров тренируется индивидуально, Фернандо и Зе Луиш – в общей группе

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров в преддверии матча 4-го тура Лиги Европы с "Рейнджерс" тренируется индивидуально из-за мышечной усталости.

Также тренировку по индивидуальной программе проводит защитник Самюэль Жиго, который в начале сентября порвал крестообразные связки колена.

Полузащитник Фернандо и нападающий Зе Луиш занимаются в общей группе. До этого они из-за травм пропустили три игры "Спартака" – с "Рубином" (1:1, 29 октября) и "Уралом" (1:2, 4 ноября) в чемпионате России и с "Анжи" (1:0, 1 ноября) в Кубке.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Комбаров Д. Фернанду Зе Луиш
Сегодня, 18:05
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.