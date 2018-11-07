Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Должен ли Рауль Рианчо остаться тренером "Спартака"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Андрей Лунев: "Зенит" еще только строится

Голкипер "Зенита" Андрей Лунев заявил, что его команда старается прогрессировать от матча к матчу.

"Наверное, команда еще только строится. Хоть люди остались и те же, но пришел новый тренер. У него свое видение игры, он вносит изменения. Мы все уже давно в футболе, но чтобы сыграться и отработать разные тактические моменты все равно требуется время. Одно дело, когда ты отрабатываешь это на тренировке, и совершенно другое, когда это происходит в игре, с сопротивлением, когда на тебя смотрят люди и нужен результат. Мы стараемся прогрессировать через игру, от матча к матчу, так что, наверное, наша команда еще только строится.

Сергея Богдановича как тренера и как человека выделяет порядочность. Он хороший психолог. Как главный тренер он работает только второй-третий год, но он уже сильный специалист, который со временем вырастет в большого тренера", - приводит слова Лунева официальный сайт УЕФА.


Теги: Лунев Зенит
Сегодня, 18:30
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(2)
#2  kolkor58  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:58)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Строится, и в тоже самое время находится на первом месте!!! И это радует!!!


--------------------
Кто не был- тот будет, кто был- не забудет!!!
Регистрация: 3.11.2012 [жалоба]
#1  Колян Безмолвный   (Сегодня, 19:03)
  • -7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Опять строится?Да что ты будешь делать!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.