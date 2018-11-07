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Алана Мамаева: Павел виноват только передо мной, но не перед вами

Алана Мамаева, жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, которого обвиняют в побоях и хулиганстве, поблагодарила поклонников за поддержку и заявила, что ее продолжают шантажировать.

"Мой муж виноват только передо мной, но не перед вами. Но Павел не является опасным преступником. Муж не придурок, который будет бросаться на людей. Там действительно была провокация.

Шантажист со мной на связи. От него поступали предупреждения, что он снова взломает мою страницу в Инстаграме", - цитирует Алану "Комсомольская Правда"
Теги: Мамаев
Сегодня, 18:37
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#1  nofrills  Москва (Сегодня, 19:36)
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Болеет за:
«Динамо» М
Муж не придурок, который будет бросаться на людей. Там действительно была провокация.

дура, именно дураков и провоцируют.
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
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