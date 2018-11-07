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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Локомотив" не единственная команда, лишившаяся шансов на выход в плей-офф ЛЧ после 4-х туров (1)
Алана Мамаева: Павел виноват только передо мной, но не перед вами
Алана Мамаева, жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, которого обвиняют в побоях и хулиганстве, поблагодарила поклонников за поддержку и заявила, что ее продолжают шантажировать.
"Мой муж виноват только передо мной, но не перед вами. Но Павел не является опасным преступником. Муж не придурок, который будет бросаться на людей. Там действительно была провокация.
Шантажист со мной на связи. От него поступали предупреждения, что он снова взломает мою страницу в Инстаграме", - цитирует Алану "Комсомольская Правда"
"Мой муж виноват только передо мной, но не перед вами. Но Павел не является опасным преступником. Муж не придурок, который будет бросаться на людей. Там действительно была провокация.
Шантажист со мной на связи. От него поступали предупреждения, что он снова взломает мою страницу в Инстаграме", - цитирует Алану "Комсомольская Правда"
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