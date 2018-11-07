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Станислав Черчесов: решили подождать пару дней и посмотреть, как Головин будет себя чувствовать

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о рабочей командировке в Монако, где он встретился с Тьерри Анри и полузащитником Александром Головиным.

"Поездка была запланирована заранее, жаль только, что Саша Головин не вышел во вторник на поле из-за повреждения. После того, как он сегодня побывал у медиков, мы с ним встретились, поговорили. Пока решили подождать пару дней и посмотреть, как он будет себя чувствовать. Тогда и решим, приедет он 12 ноября в Новогорск или нет", - цитирует Черчесова "Спорт-Экспресс".

Также утром я побывал на базе "Монако" и побеседовал с главным тренером команды Тьерри Анри, спортивным ди?ректором клуба Майклом Эменало. Это был профессиональный разговор коллег, причем, не только о Головине, но и в целом о европейском и мировом футболе. По мере возможности практикую такие встречи и считаю их очень полезными. Также хотел бы поблагодарить руководство ФК "Монако" в лице вице-президента Вадима Васильева за содействие, оказанное в организации этой поездки.
Теги: Черчесов Головин
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