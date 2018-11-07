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Часть фанатов "Спартака" продолжит поддерживать команду

Несколько фанатских объединений "Спартака" выступили с заявлением, касающимся поддержки команды на стадионе.

"Мы приняли решение, что в настоящий тяжелый момент времени для "Спартака" будет правильным продолжать поддерживать команду на стадионе для того, чтобы, объединив усилия, как можно быстрее преодолеть черную полосу, в которую попал наш клуб. При этом мы оставляем за собой право на изменение нашей позиции, если нам не будут видны положительные сдвиги в трансферной, информационной и билетной политике, декларируемые руководством клуба по итогам встречи", - говорится в заявлении.

"Спартак" после 13 туров занимает 6-е место в РПЛ, имея в активе 19 очков.

supportersnews.ru
Теги: Спартак
Сегодня, 19:23
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#3  jvaka88   (Сегодня, 19:52)
  • -1
  •  (1)

"При этом мы оставляем за собой право на изменение нашей позиции"??? какое право? Кому интересна ваша позиция? Юмористы )))
Регистрация: 21.06.2016 [жалоба]
#2  Lana Del Andrey  Rostov-on-Don (Сегодня, 19:48)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Раскол группы Карераверимбля и Рианчоверимбля satisfied
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
#1  Egorysche   (Сегодня, 19:42)
  • +3
  •  (3)

нет, вы не свиньи... вы - овцы...
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
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