Часть фанатов "Спартака" продолжит поддерживать команду

Несколько фанатских объединений "Спартака" выступили с заявлением, касающимся поддержки команды на стадионе."Мы приняли решение, что в настоящий тяжелый момент времени для "Спартака" будет правильным продолжать поддерживать команду на стадионе для того, чтобы, объединив усилия, как можно быстрее преодолеть черную полосу, в которую попал наш клуб. При этом мы оставляем за собой право на изменение нашей позиции, если нам не будут видны положительные сдвиги в трансферной, информационной и билетной политике, декларируемые руководством клуба по итогам встречи", - говорится в заявлении."Спартак" после 13 туров занимает 6-е место в РПЛ, имея в активе 19 очков.