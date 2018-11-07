Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Должен ли Рауль Рианчо остаться тренером "Спартака"?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:18
Станислав Черчесов: решили подождать пару дней и посмотреть, как Головин будет себя чувствовать
Станислав Черчесов: решили подождать пару дней и посмотреть, как Головин будет себя чувствовать
17:44
Леонид Федун вернулся в Москву (28)
Леонид Федун вернулся в Москву (28)
16:17
Руслан Пименов: провал "Локо" в Лиге чемпионов? Этот турнир - лакмусовая бумажка нашего внутреннего чемпионата (5)
Руслан Пименов: провал "Локо" в Лиге чемпионов? Этот турнир - лакмусовая бумажка нашего внутреннего чемпионата (5)
14:17
Анатолий Мещеряков: теперь задача "Локомотива" как можно скорее вернуться в Лигу чемпионов и исправить ошибки (14)
Анатолий Мещеряков: теперь задача "Локомотива" как можно скорее вернуться в Лигу чемпионов и исправить ошибки (14)
13:56
Мурад Мусаев: нам было очень приятно играть со "Стандардом", надеюсь, второй матч получится не хуже (1)
Мурад Мусаев: нам было очень приятно играть со "Стандардом", надеюсь, второй матч получится не хуже (1)
12:16
Георгий Джикия: у меня очень тяжелая работа, и мне бывает неприятно, когда люди начинают считать мои деньги (21)
Георгий Джикия: у меня очень тяжелая работа, и мне бывает неприятно, когда люди начинают считать мои деньги (21)
Евгений Чернов: моим кумиром был Аршавин
Защитник "Зенита" Евгений Чернов заявил, что его кумирами были бразильский нападающий Роналдинью и российский форвард Андрей Аршавин.
- В детстве всегда равнялся на нападающих – тех, кто много забивает, красиво обыгрывает., - сказал Чернов. - Из иностранных звезд выделял Роналдинью – он нравился мне и многим моим друзьям, мы старались подражать ему, смотрели видео, как он в перекладину издалека бьет, пытались повторить его финты. А из российских – конечно, Андрей Аршавин. Думаю, это лучший наш футболист.
- О какой команде вы мечтали в детстве? Если кумир – Роналдинью, то о "Барселоне"?
- Нет-нет, никакой "Барселоны"! Это жена у меня болеет за "Барсу", мне больше по душе "Реал".
- Пожалуй, это еще больше сближает вас.
- Конечно! Особенно, недавний разгром в класико! (смеется) Надеялся, что "Реал" даст бой, но понимал, что "Барселона" сейчас сильнее. Не скажу, что я ярый фанат – просто симпатична мадридская команда.
"СЭ"
- В детстве всегда равнялся на нападающих – тех, кто много забивает, красиво обыгрывает., - сказал Чернов. - Из иностранных звезд выделял Роналдинью – он нравился мне и многим моим друзьям, мы старались подражать ему, смотрели видео, как он в перекладину издалека бьет, пытались повторить его финты. А из российских – конечно, Андрей Аршавин. Думаю, это лучший наш футболист.
- О какой команде вы мечтали в детстве? Если кумир – Роналдинью, то о "Барселоне"?
- Нет-нет, никакой "Барселоны"! Это жена у меня болеет за "Барсу", мне больше по душе "Реал".
- Пожалуй, это еще больше сближает вас.
- Конечно! Особенно, недавний разгром в класико! (смеется) Надеялся, что "Реал" даст бой, но понимал, что "Барселона" сейчас сильнее. Не скажу, что я ярый фанат – просто симпатична мадридская команда.
"СЭ"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.