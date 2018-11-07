Евгений Чернов: моим кумиром был Аршавин

Защитник "Зенита" Евгений Чернов заявил, что его кумирами были бразильский нападающий Роналдинью и российский форвард Андрей Аршавин.- В детстве всегда равнялся на нападающих – тех, кто много забивает, красиво обыгрывает., - сказал Чернов. - Из иностранных звезд выделял Роналдинью – он нравился мне и многим моим друзьям, мы старались подражать ему, смотрели видео, как он в перекладину издалека бьет, пытались повторить его финты. А из российских – конечно, Андрей Аршавин. Думаю, это лучший наш футболист.- Нет-нет, никакой "Барселоны"! Это жена у меня болеет за "Барсу", мне больше по душе "Реал".- Конечно! Особенно, недавний разгром в класико! (смеется) Надеялся, что "Реал" даст бой, но понимал, что "Барселона" сейчас сильнее. Не скажу, что я ярый фанат – просто симпатична мадридская команда.