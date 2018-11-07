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Евгений Чернов: моим кумиром был Аршавин

Защитник "Зенита" Евгений Чернов заявил, что его кумирами были бразильский нападающий Роналдинью и российский форвард Андрей Аршавин.

- В детстве всегда равнялся на нападающих – тех, кто много забивает, красиво обыгрывает., - сказал Чернов. - Из иностранных звезд выделял Роналдинью – он нравился мне и многим моим друзьям, мы старались подражать ему, смотрели видео, как он в перекладину издалека бьет, пытались повторить его финты. А из российских – конечно, Андрей Аршавин. Думаю, это лучший наш футболист.

- О какой команде вы мечтали в детстве? Если кумир – Роналдинью, то о "Барселоне"?

- Нет-нет, никакой "Барселоны"! Это жена у меня болеет за "Барсу", мне больше по душе "Реал".

- Пожалуй, это еще больше сближает вас.

- Конечно! Особенно, недавний разгром в класико! (смеется) Надеялся, что "Реал" даст бой, но понимал, что "Барселона" сейчас сильнее. Не скажу, что я ярый фанат – просто симпатична мадридская команда.

"СЭ"
Теги: Чернов Зенит
Сегодня, 20:35
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#2  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 20:42)
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Болеет за:
«Зенит»
Если бы твоим кумиром был Аршавин, Женя, ты бы намного чаще делал ложные движения, заходя в штрафную соперника. А ты достаточно прямолинеен....


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#1  SADDAM  Железногорск - Курск (Сегодня, 20:41)
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К тому же Аршавин тоже как-то левого защитника играл))
Регистрация: 17.02.2008 [жалоба]
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