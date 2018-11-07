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Игорь Акинфеев объяснил, что он получил за преданность ЦСКА

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев перед матчем с "Ромой" рассказал, что для него значит преданность родному клубу.

"Может быть, это неправильно, но я считаю, что когда есть преданность клубу, то судьба, клуб и твой Бог помогают тебе в этом плане, отдают тебе той же монетой", - цитирует пресс-служба УЕФА слова Акинфеева.

Победив "Реал", но при этом сыграв вничью с "Викторией", армейцы набрали 4 очка. В активе "Ромы" - 6 очков

Встреча состоится в Москве на стадионе "Лужники". Начало - 20:55.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Акинфеев ЦСКА
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