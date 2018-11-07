Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Должен ли Рауль Рианчо остаться тренером "Спартака"?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:18
Станислав Черчесов: решили подождать пару дней и посмотреть, как Головин будет себя чувствовать
Станислав Черчесов: решили подождать пару дней и посмотреть, как Головин будет себя чувствовать
17:44
Леонид Федун вернулся в Москву (28)
Леонид Федун вернулся в Москву (28)
16:17
Руслан Пименов: провал "Локо" в Лиге чемпионов? Этот турнир - лакмусовая бумажка нашего внутреннего чемпионата (5)
Руслан Пименов: провал "Локо" в Лиге чемпионов? Этот турнир - лакмусовая бумажка нашего внутреннего чемпионата (5)
14:17
Анатолий Мещеряков: теперь задача "Локомотива" как можно скорее вернуться в Лигу чемпионов и исправить ошибки (14)
Анатолий Мещеряков: теперь задача "Локомотива" как можно скорее вернуться в Лигу чемпионов и исправить ошибки (14)
13:56
Мурад Мусаев: нам было очень приятно играть со "Стандардом", надеюсь, второй матч получится не хуже (1)
Мурад Мусаев: нам было очень приятно играть со "Стандардом", надеюсь, второй матч получится не хуже (1)
12:16
Георгий Джикия: у меня очень тяжелая работа, и мне бывает неприятно, когда люди начинают считать мои деньги (21)
Георгий Джикия: у меня очень тяжелая работа, и мне бывает неприятно, когда люди начинают считать мои деньги (21)
Игорь Акинфеев объяснил, что он получил за преданность ЦСКА
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев перед матчем с "Ромой" рассказал, что для него значит преданность родному клубу.
"Может быть, это неправильно, но я считаю, что когда есть преданность клубу, то судьба, клуб и твой Бог помогают тебе в этом плане, отдают тебе той же монетой", - цитирует пресс-служба УЕФА слова Акинфеева.
Победив "Реал", но при этом сыграв вничью с "Викторией", армейцы набрали 4 очка. В активе "Ромы" - 6 очков
Встреча состоится в Москве на стадионе "Лужники". Начало - 20:55.
"Спорт-Экспресс"
"Может быть, это неправильно, но я считаю, что когда есть преданность клубу, то судьба, клуб и твой Бог помогают тебе в этом плане, отдают тебе той же монетой", - цитирует пресс-служба УЕФА слова Акинфеева.
Победив "Реал", но при этом сыграв вничью с "Викторией", армейцы набрали 4 очка. В активе "Ромы" - 6 очков
Встреча состоится в Москве на стадионе "Лужники". Начало - 20:55.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.