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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Евгений Чернов: за чемпионство в первом круге не дают кубки и медали
Защитник "Зенита" Евгений Чернов заявил, что его команда будет демонстрировать силу на протяжении всего сезона.
- О физических нагрузках. "Зениту" все сложнее набирать очки в премьер-лиге. Команда устала?
- На этот вопрос лучше ответит тренерский штаб. Для меня ничего не изменилось – мы хорошо готовы физически, добиваемся результата. Я считаю это одним из ключевых факторов – ведь игра всегда забывается, а в памяти болельщиков остается итоговый счет.
- После победы над "Ахматом" "Зенит" - чемпион первого круга. На ваш взгляд, это имеет хоть какое-то значение?
- За звание чемпиона первого круга не дают кубки и медали. Это просто приятный момент и ничего более. Впереди у нас достаточно игр, и нужно демонстрировать силу на протяжении всего сезона.
- Из четырех последних матчей в чемпионате какой был самым сложным лично для вас?
- Против "Краснодара". Во-первых, мой дебют в премьер-лиге в этом сезоне. Во-вторых, соперник и антураж матча: игра за шесть очков. Напряжение было большое.
"Зенит" после 13 туров занимает 1-е место в РПЛ, имея в активе 31 очко. Чернов провел 5 матчей за сине-бело-голубых в текущем сезоне и не отметился результативными действиями.
"Спорт-Экспресс"
- О физических нагрузках. "Зениту" все сложнее набирать очки в премьер-лиге. Команда устала?
- На этот вопрос лучше ответит тренерский штаб. Для меня ничего не изменилось – мы хорошо готовы физически, добиваемся результата. Я считаю это одним из ключевых факторов – ведь игра всегда забывается, а в памяти болельщиков остается итоговый счет.
- После победы над "Ахматом" "Зенит" - чемпион первого круга. На ваш взгляд, это имеет хоть какое-то значение?
- За звание чемпиона первого круга не дают кубки и медали. Это просто приятный момент и ничего более. Впереди у нас достаточно игр, и нужно демонстрировать силу на протяжении всего сезона.
- Из четырех последних матчей в чемпионате какой был самым сложным лично для вас?
- Против "Краснодара". Во-первых, мой дебют в премьер-лиге в этом сезоне. Во-вторых, соперник и антураж матча: игра за шесть очков. Напряжение было большое.
"Зенит" после 13 туров занимает 1-е место в РПЛ, имея в активе 31 очко. Чернов провел 5 матчей за сине-бело-голубых в текущем сезоне и не отметился результативными действиями.
"Спорт-Экспресс"
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