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Министр спорта Красноярского края: Аленичев продолжит руководить "Енисеем"

Министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев заявил, что Дмитрий Аленичев продолжит возглавлять "Енисей".

"У Аленичева был разговор с губернатором Красноярского края. Были поставлены определённые задачи. До зимней паузы у нас ещё несколько туров, соответственно тренерский штаб продолжает свою работу.

В Краснодар на игру нашу команду повезет Аленичев. Я разговаривал с ним лично, мы нашли понимание и компромисс", — сказал Алексеев.

Телеканал 360
Теги: Аленичев Енисей
Сегодня, 10:14
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(1)
#6  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 11:41)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Ну слава богу,а то сейчас при смене тренера если вдруг сдуру Енисей выиграл бы,то здесь сработал бы "багаж" Аленя!!!Алень уже достал своим багажом пол-страны!
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
#5  Бывалый  Кузбасс (Сегодня, 11:24)
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Чего только не делают люди ради денег))
Мои соболезнования Енисею и удачи!
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
#4  ДЯДЬКА   (Сегодня, 11:21)
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  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Нет желающих на его место.
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
#3  Makc33   (Сегодня, 10:34)
  • -4
  •  (6)

Цитата: Максим I
А как хотелось, чтоб он вновь расплакался и вновь второй состав привёз!

Он привез багаж,Массимо вернул
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#2  Frankenstein   (Сегодня, 10:27)
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
От багажа Аленичева не так то просто избавиться,теперь Енисей обречён на чемпионатво))

Цитата: Максим I
вновь второй состав привёз!

С дублями вы герои))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#1  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 10:24)
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
А как хотелось, чтоб он вновь расплакался и вновь второй состав привёз!


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
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