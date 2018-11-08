Матч "Краснодар" - "Енисей" будет показан на канале "Матч! Наш спорт"

В связи с неблагоприятными погодными условиями в городе Красноярске матч 14-го тура между "Енисеем" и "Краснодаром" пройдет в Краснодаре. Такое решение было принято РПЛ.Прямую трансляцию игры можно будет увидеть на канале "Матч! Наш спорт" в 15:45 по московскому времени. Комментировать встречу будут Нобель Арустамян и Михаил Поленов.Встреча второго круга между этими командами пройдет в Красноярске, о дате и времени ее проведения будет объявлено позже.