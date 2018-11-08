Опрос:

Должен ли Рауль Рианчо остаться тренером "Спартака"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Овчинников: пьяные драки случались, но на чиновников со стулом я не кидался - я же не дурак

Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников надеется, что Павел Мамаев и Александр Кокорин, находящиеся в СИЗО, не получат реальный срок.


"Я хорошо знаю обоих этих ребят. Ничего плохого о них не могу сказать. Скажу лишь, что как были в нашей стране политические решения, так и остались. Их хотят посадить только потому, что они известные и богатые футболисты! Но они такие же простые люди, которые зарабатывают своим трудом. Если каждого сажать за пьяную драку, тюрем не хватит. Депутаты дерутся в прямом эфире, хоть кого-то посадили? Да, они виноваты. Совершили идиотский поступок по пьяни.

Но такая ситуация случалась с каждым из нас. Тебе не понравилось, что сказали про тебя или твою семью, ты идешь разбираться. Случались ли в моей жизни серьезные драки по пьяни? Конечно, они случались у всех, кто рос на улице, такое было. Правда на чиновников со стулом, конечно, не бросался. Я же не дурак (смеется)", - заявил Овчинников.

Sportbox

Больше интересных новостей на канале "Футбол России" в Яндекс Дзен!



Сегодня, 12:41
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
5
(1)
#5  Юрии Пягаи   (Сегодня, 13:50)
  • +2
  •  (2)

судя по сказанному футболисты еще те дебилы, надеюсь что не все как кокомамаевы а теперь и овчиниковы.
Регистрация: 17.03.2018 [жалоба]
#4  cska1971  Москва (Сегодня, 13:39)
  • +2
  •  (4)

То есть, не на чиновников можно?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#3  dimon_1973  ULMM (Сегодня, 13:16)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Случались ли в моей жизни серьезные драки по пьяни? Конечно, они случались у всех, кто рос на улице, такое было.

Во нагородил...:))) Его в детстве выгнали из дома и он сразу начал бухать и драться? А футболом когда занимался?
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
#2  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:05)
  • +2
  •  (6)

nofrills,
Слава богу, даже в нашей стране не каждый год повышают пенсионный возраст и наблюдаются резкие скачки цен. Сейчас, вот, возраст подняли, цены на бензин выросли, с Нового года президенту опять придется лгать и изворачиваться по поводу скачка цен (акцизы-то повышаются). И кто виноват в данный конкретный момент в бездарной внешней политике и неверных соц приоритетах?
Конечно же, пьяные футболисты!
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#1  nofrills  Москва (Сегодня, 12:54)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Динамо» М
Их хотят посадить только потому, что они известные и богатые футболисты!

ничего глупее сказать не мог ? если это было бы так, то у нас давно бы тюрьмы ломились от футболистов
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.