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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Овчинников: пьяные драки случались, но на чиновников со стулом я не кидался - я же не дурак
Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников надеется, что Павел Мамаев и Александр Кокорин, находящиеся в СИЗО, не получат реальный срок.
"Я хорошо знаю обоих этих ребят. Ничего плохого о них не могу сказать. Скажу лишь, что как были в нашей стране политические решения, так и остались. Их хотят посадить только потому, что они известные и богатые футболисты! Но они такие же простые люди, которые зарабатывают своим трудом. Если каждого сажать за пьяную драку, тюрем не хватит. Депутаты дерутся в прямом эфире, хоть кого-то посадили? Да, они виноваты. Совершили идиотский поступок по пьяни.
Но такая ситуация случалась с каждым из нас. Тебе не понравилось, что сказали про тебя или твою семью, ты идешь разбираться. Случались ли в моей жизни серьезные драки по пьяни? Конечно, они случались у всех, кто рос на улице, такое было. Правда на чиновников со стулом, конечно, не бросался. Я же не дурак (смеется)", - заявил Овчинников.
Sportbox
"Я хорошо знаю обоих этих ребят. Ничего плохого о них не могу сказать. Скажу лишь, что как были в нашей стране политические решения, так и остались. Их хотят посадить только потому, что они известные и богатые футболисты! Но они такие же простые люди, которые зарабатывают своим трудом. Если каждого сажать за пьяную драку, тюрем не хватит. Депутаты дерутся в прямом эфире, хоть кого-то посадили? Да, они виноваты. Совершили идиотский поступок по пьяни.
Но такая ситуация случалась с каждым из нас. Тебе не понравилось, что сказали про тебя или твою семью, ты идешь разбираться. Случались ли в моей жизни серьезные драки по пьяни? Конечно, они случались у всех, кто рос на улице, такое было. Правда на чиновников со стулом, конечно, не бросался. Я же не дурак (смеется)", - заявил Овчинников.
Sportbox
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