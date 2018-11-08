"А тутти аванти!": болельщики "Спартака" проводили Карреру благодарностями и аплодисментами (видео)

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера покинул Россию. Сегодня он вылетел в Италию из аэропорта Шереметьево, куда провожать наставника чемпионов России 2015/2016 приехали многочисленные болельщики красно-белых.Они прошествовали с традиционной кричалкой "A tutti avanti! Massimo Carrera!", проводили тренера аплодисментами и скандированием "спасибо", которое раздавалось очень созвучно с именем Карреры.КорреспондентАлександр Симбирский побывал в Шереметьево и заснял самые эмоциональные моменты.Напомним, сегодня "Спартак" под руководством Рауля Рианчо проведёт матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы против "Рейнджерс".