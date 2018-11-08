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"А тутти аванти!": болельщики "Спартака" проводили Карреру благодарностями и аплодисментами (видео)

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера покинул Россию. Сегодня он вылетел в Италию из аэропорта Шереметьево, куда провожать наставника чемпионов России 2015/2016 приехали многочисленные болельщики красно-белых.

Они прошествовали с традиционной кричалкой "A tutti avanti! Massimo Carrera!", проводили тренера аплодисментами и скандированием "спасибо", которое раздавалось очень созвучно с именем Карреры.

Корреспондент Rusfootball.info Александр Симбирский побывал в Шереметьево и заснял самые эмоциональные моменты.



Напомним, сегодня "Спартак" под руководством Рауля Рианчо проведёт матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы против "Рейнджерс".
Теги: Каррера Спартак Rвидео
Сегодня, 13:20
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#9  Сибирячок   (Сегодня, 14:50)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Сразу на память приходит ситуация с преподавателем словесности Ариковым из "Республика ШКИД". Шкидовцы так же бузили из-за увольнения своего любимца.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#8  Blessing  Спб (Сегодня, 14:30)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartacus1971
Удачи тебе Каррера,спасибо за чемпионство,может еще врнешься.

Брось, если наши тренеры плакали, когда прощались, то этот даже не скрывает свою довольную улыбку. Почему..., сам догадаешься. satisfied


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#7  spartach10  Россия (Сегодня, 14:28)
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  •  (1)

Цитата: Spartacus1971
Удачи тебе Каррера,спасибо за чемпионство,может еще вернешься.

++++++++++++++++++++++++++


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ХК "СПАРТАК" /Москва/ > всех прочих хк
Каррера - один из нас...
СССР
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#6  Spartacus1971   (Сегодня, 14:27)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Удачи тебе Каррера,спасибо за чемпионство,может еще врнешься.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#5  spartach10  Россия (Сегодня, 14:27)
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  •  (0)

Цитата: Blessing
Фу,

Санек, иди качнись еще..
Фотку, незабудь в соцсети кинуть)) smile


--------------------
ХК "СПАРТАК" /Москва/ > всех прочих хк
Каррера - один из нас...
СССР
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#4  Blessing  Спб (Сегодня, 14:14)
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Фу, жалкое подражание прощания зенитовцев с Властимилом Петержелой и Диком Адвокатом в Пулково.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#3  spartach10  Россия (Сегодня, 14:10)
  • +2
  •  (2)

Цитата: sanyapytilin
Лучше бы они так своих легенд провожали, Титова и Тихонова, а то выгнали, как ссаных котят ...

Сань, мы как-то без стойла разберемся... Ага?


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ХК "СПАРТАК" /Москва/ > всех прочих хк
Каррера - один из нас...
СССР
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#2  sanyapytilin   (Сегодня, 13:40)
  • -7
  •  (13)
Болеет за:
ЦСКА
Лучше бы они так своих легенд провожали, Титова и Тихонова, а то выгнали, как ссаных котят ...

legolas, откуда инфа, что он человек достойный? Лично знаком?


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
#1  LEGOLAS-22  Красногорск (Сегодня, 13:25)
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
Жаль, что достойный человек и достаточно хороший тренер покинул РФПЛ. Успехов в дальнейшем ему.
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
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