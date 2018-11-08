Александр Самедов не собирается заканчивать карьеру

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов рассказал о возможном завершении карьеры."Я принял решение, что следующий сезон я буду играть, это сто процентов. Пока непонятно, где, потому что мой контракт со "Спартаком" истекает в конце сезона. Было бы идеально, конечно, остаться в "Спартаке", и я безумно благодарен в любом случае этому клубу. Но как будет дальше — посмотрим. Время еще есть", - сказал Самедов.