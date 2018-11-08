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Александр Самедов не собирается заканчивать карьеру

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов рассказал о возможном завершении карьеры.

"Я принял решение, что следующий сезон я буду играть, это сто процентов. Пока непонятно, где, потому что мой контракт со "Спартаком" истекает в конце сезона. Было бы идеально, конечно, остаться в "Спартаке", и я безумно благодарен в любом случае этому клубу. Но как будет дальше — посмотрим. Время еще есть", - сказал Самедов.

Телеканал 360
Теги: Спартак Самедов
Сегодня, 13:23
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#1  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 14:01)
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Болеет за:
«Спартак»
И правильно. Пока там будут наверху разбираться что делать и кто виноват, ты пару лет на скамейке посидишь за 3 ляма зелени.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
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