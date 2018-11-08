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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Александр Самедов не собирается заканчивать карьеру
Полузащитник "Спартака" Александр Самедов рассказал о возможном завершении карьеры.
"Я принял решение, что следующий сезон я буду играть, это сто процентов. Пока непонятно, где, потому что мой контракт со "Спартаком" истекает в конце сезона. Было бы идеально, конечно, остаться в "Спартаке", и я безумно благодарен в любом случае этому клубу. Но как будет дальше — посмотрим. Время еще есть", - сказал Самедов.
Телеканал 360
"Я принял решение, что следующий сезон я буду играть, это сто процентов. Пока непонятно, где, потому что мой контракт со "Спартаком" истекает в конце сезона. Было бы идеально, конечно, остаться в "Спартаке", и я безумно благодарен в любом случае этому клубу. Но как будет дальше — посмотрим. Время еще есть", - сказал Самедов.
Телеканал 360
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