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Агент Фернандеса: Марио вернется в строй примерно через неделю

Жорже Машадо, агент защитника ЦСКА Марио Фернандеса, рассказал о состоянии своего клиента, получившего травму головы в матче с "Ромой".

"Марио провёл ночь в больнице под наблюдением врачей. Все прошло хорошо. Он вернется в строй примерно через неделю", — сказал Машадо

Таким образом, Фернандес не сможет принять участие в игре с "Зенитом", которая состоится 11 ноября.

"Чемпионат"
Теги: Фернандес ЦСКА Рома
Сегодня, 15:09
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(4)
#10  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 17:14)
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Цитата: Медведь Русский
а что с Дзагоевым? будем играть в выходные?


С дзагоевым- как обычно последние 3-4 сезона. Лучше бы не выходил(( Опять выйдет , через 15 минут за ногу схватится и замена сгорит и план на игру.((( Да и Гончаренко видимо уже не видит в нем системообразующего.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#9  Городовой  Россия (Сегодня, 16:36)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Железный человек просто.


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#8  Corner  планета Земля (Сегодня, 16:31)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Зная его отношение к делу, почти наверняка сам рвется на поле..


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В спокойствии сила (с)
Регистрация: 21.05.2016 [жалоба]
#7  Agasphere  Москва (Сегодня, 16:30)
  • +2
  •  (2)

Не нужно форсировать: сотрясение мозга -- оно как растяжение мышцы. Рецидив приводит к разрыву, где-то так. Пусть отдыхает до весны лучше. ИМХО. Здоровья!
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
#6  Blessing  Спб (Сегодня, 15:54)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sergeevich
Ну радует что с Зенитом не сыграет,

Практика показывает, что нехорошие ситуации подобного рода, совершенно не сказываются на игре, даже наоборот. В большинстве случаев команда, потерявшая своего лидера, даёт результат. Но не в далёкой перспективе, конечно, один-два матча.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#5  Sergeevich   (Сегодня, 15:46)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Медведь Русский
Цитата: Sergeevich
Сотрясение мозга за неделю?

Ну радует что с Зенитом не сыграет, а за сборную сможет.

чему там радоваться то? здоровья Марио!
у ЦСКА и так запас на пределе. а еще и Обляков с Фепнандесом вылетели. играть круто против сильного соперника.
а что с Дзагоевым? будем играть в выходные?

Безусловно, Марио здоровья!

Конечно, всегда приятно обыгрывать сильного соперника. Но Зенит сейчас в такой форме, что может и проиграть запросто. Очень хочется увидеть красивый футбол.

Но в выборе между поражением от сильного соперника и победой над ослабленным я выбираю второе. В любом случае это их проблемы, у нас тоже своих проблем хватает.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
#4  Медведь Русский   (Сегодня, 15:38)
  • +4
  •  (4)

Цитата: Sergeevich
Сотрясение мозга за неделю?

Ну радует что с Зенитом не сыграет, а за сборную сможет.

чему там радоваться то? здоровья Марио!
у ЦСКА и так запас на пределе. а еще и Обляков с Фепнандесом вылетели. играть круто против сильного соперника.
а что с Дзагоевым? будем играть в выходные?
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
#3  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 15:35)
  • +3
  •  (5)

Ну какую нах неделю? Сотряс- минимум 2 недели полного покоя.(((


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#2  serega_user  serega_user (Сегодня, 15:21)
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Sergeevich
Сотрясение мозга за неделю?

Ну радует что с Зенитом не сыграет, а за сборную сможет.

И за сборную если не сыграет - катастрофы не будет. Набабкина зачем тогда вызвали? smirk
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#1  Sergeevich   (Сегодня, 15:11)
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Сотрясение мозга за неделю?

Ну радует что с Зенитом не сыграет, а за сборную сможет.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
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