Алексей Сорокин: Мутко выполнил колоссальную работу - он тащил на себе организацию ЧМ-2018

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония


Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 1:0 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 2:1 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 17:00 14.07 БельгияБельгия 2:0 АнглияАнглия Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 ФранцияФранция 4:2 ХорватияХорватия Москва, Лужники
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Алексей Сорокин: Мутко выполнил колоссальную работу - он тащил на себе организацию ЧМ-2018

Глава оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин высказался о вице-премьере Виталии Мутко.

"Виталий Леонтьевич выполнил колоссальную работу – от проработки заявки на проведение ЧМ-2018 до его реализации. К сожалению, ему не удалось сохранить пост до завершения проекта, но его заслуга просто колоссальная. Он тащил его на себе как министр спорта, а затем как вице-премьер", – сказал Сорокин.

Известия
Теги: Мутко
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(1)
#7  sumzzz  Калининград (Сегодня, 17:22)
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online
Болеет за:
«Рубин»
Герой! Бескорыстно распилил ярды наших налогов.


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
#6  Kytarba  Сочи (Сегодня, 17:13)
  • -4
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Болеет за:
«Химки»
Из государственных деятелей в СССР номер один Андрей Андреевич Громыко ,в России пока Мутко В.Л. В стране не имея крепкой экономической базы и высоких технологий но организовать и провести на высочайшем уровне такие мероприятии как всемирная Олимпиада и ЧМ по футболу способен яркая масштабная личность как Мутко. а если без пафосных слов то кто хотя бы раз побивал на каком не будь матче ЧМ летом или на Олимпиаде тогда в Сочи на себе ощутил бы высший пилотаж организации этих мероприятии ,но это не для мелких умов с этого сайта нищих во всем- которые всегда обвиняют кого то ,только негатив с их уст ,сами нулевые ,а их разговор: "Люди если б вы знали бы"..
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
#5  yuri  спб (Сегодня, 16:27)
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online

Вылизанная глянцевая жопа отражала всю эту куету.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#4  Сибирячок   (Сегодня, 16:18)
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: dimon_1973
его в божества уже надо производить

Думаю, его мощи потом по миру будут возить, как мощи святого Виталия-великомученика. Я согласен видеть его мощи. Лишь бы они быстрее появились.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#3  Blessing  Спб (Сегодня, 15:50)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: dimon_1973
он стадионы построил. он чемпионат мира провел. он уровень футбола поднял

...и потерял контроль над чемпионатом России 2017 года, что в итоге привело к парадоксальным результатам.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#2  dimon_1973  ULMM (Сегодня, 15:45)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
дайте ему Орден

он стадионы построил. он чемпионат мира провел. он уровень футбола поднял и пр. и пр.
человеку это не под силу. его в божества уже надо производить
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 15:30)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Какой он нахер Виталий? Он Виктор. И это....дайте ему Орден за успешный распил денежков.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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