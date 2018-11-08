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Курбан Бердыев: думаю, у "Локомотива" лучшее нападение в РПЛ

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев поделился ожиданиями перед матчем 14-го тура РПЛ с "Локомотивом".

"Сейчас "Локомотив" в очень хорошем состоянии. Неудачные игры в еврокубках ни о чем не говорят, потому что в этих же матчах при удачном стечении обстоятельств они могли первыми забивать и все бы перевернулось с ног на голову.

Смолов? Там настолько сильная группа атаки, что любой игрок, который выходит на замену, усиливает игру. Я думаю, что у них одна из лучших на сегодняшний день групп атаки в премьер-лиге".

Азмун вернулся в общую группу. Все остальные готовы. Только у Чико есть проблемы, он работает по индивидуальной программе", — приводит слова Бердыева пресс-служба "Рубина".
Теги: Рубин Локомотив Бердыев
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