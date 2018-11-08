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Кокорину и Мамаеву сократили время на занятия спортом в СИЗО

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев теперь будут реже посещать спортзал в СИЗО "Бутырка". Такое решение приняла администранция учреждения.

Изначально администрация СИЗО разрешила футболимтам пять дней в неделю заниматься в спортзале. Этого хватало для того, чтобы футболисты могли поддерживатьформу. Однако на этой неделе им объявили, что время посещение спортзала им сокращено до двух раз в неделю.

Представители изолятора объяснили данное ограничение тем, что большинство арестованных желают посещать спортзал, а из-за футболистов другим заключенным якобы перестало хватать времени для этого.

У Кокорина и Мамаева возникли опасения, что подобное ограничение негативно скажется на их спортивных кондициях, они намерены подать жалобу.

"Росбалт"
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 16:21
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(2)
#13  yuri  спб (Сегодня, 17:26)
  • +3
  •  (3)
online

Свиные рыла заминусовали кота, истерички. Платьями 0-7 помахайте лучше.
Не люблю


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#12  Makc33   (Сегодня, 17:19)
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: robinzen
Видимо, кое-откуда позвонили и сказали, что "хватит" пацанам мыться в душе по пять раз в неделю... пусть хоть немного тюрьму понюхают...

Вообще, это плохой для них "знак".

я бы даже сказал, что это намёк - на реальный срок...

Какой же ты придурок.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#11  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 17:12)
  • -2
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Им вроде до февраля следствие продлили. Так что еще накачаются к лету. Королями пляжа будут, если выпустят.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#10  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 17:05)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Победоносный Зенит
Ну так если следак ярый поклонник свинарни плюс "возмущённая московская общественность ", то и остальное проистекает из этого.

дебил
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
#9  acuk  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:55)
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вообще с какой стати у них такие исключителньые условия? Они ничем не лучше и не хуже тех кто также там отбывает наказание.
Регистрация: 30.07.2009 [жалоба]
#8  fd65   (Сегодня, 16:53)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Мусора опасаются, что "лидеры" конкурентов перетренеруются.... smile
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
#7  vvSpartak   (Сегодня, 16:51)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Победоносный Зенит
Ну так если следак ярый поклонник свинарни плюс "возмущённая московская общественность ", то и остальное проистекает из этого.

У тебя уже паранойя блохастый


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Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011 [жалоба]
#6  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 16:46)
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Видимо, кое-откуда позвонили и сказали, что "хватит" пацанам мыться в душе по пять раз в неделю... пусть хоть немного тюрьму понюхают...

Вообще, это плохой для них "знак".

я бы даже сказал, что это намёк - на реальный срок...


--------------------
По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#5  yuri  спб (Сегодня, 16:38)
  • -3
  •  (9)
online

Цитата: Сибирячок
Да, все 18 следаков болельщики Спартака. Все!!!! До единого.

Кот не спит, млять. Кумачовые штаны скоро сгорят, сэр. Звездочки свои засунь в местные места. -Огнемет работал, свиньи от жары визжали, рыла плавились.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#4  Сибирячок   (Сегодня, 16:33)
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Победоносный Зенит
Ну так если следак ярый поклонник свинарни плюс "возмущённая московская общественность ", то и остальное проистекает из этого.

Да, все 18 следаков болельщики Спартака. Все!!!! До единого.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#3  yuri  спб (Сегодня, 16:31)
  • -3
  •  (7)
online

В серых шинелях гондоны ограничивали свободу. Кот подал жалобу на кондонов-китайцев. И что вы думали, гондонон в серых и бездарных одеяниях разорвал жалобу. На то и гондон.И поцеловал свой епаный орден.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#2  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:29)
  • -5
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну так если следак ярый поклонник свинарни плюс "возмущённая московская общественность ", то и остальное проистекает из этого.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 16:23)
  • -10
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Довыёживаются - их там же и опустят.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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