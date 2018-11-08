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Александр Чеферин - единственный кандидат на следующих выборах президента УЕФА

Президент УЕФА Александер Чеферин станет единственным кандидатом на следующих выборах руководителя организации, который будет занимать этот пост до 2023 года, сообщает официальный сайт УЕФА.

Напомним, что Чеферин возглавляет УЕФА с сентября 2016 года, он сменил во главе организации Мишеля Платини, который стал фигурантом коррупционного скандала.
Теги: Чеферин
Сегодня, 17:11
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