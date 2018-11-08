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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Сантьяго Солари одержал с "Реалом" три сухие победы после своего назначения, такого не происходило более 60 лет (1)
Сантьяго Солари одержал с "Реалом" три сухие победы после своего назначения, такого не происходило более 60 лет (1)
Александр Чеферин - единственный кандидат на следующих выборах президента УЕФА
Президент УЕФА Александер Чеферин станет единственным кандидатом на следующих выборах руководителя организации, который будет занимать этот пост до 2023 года, сообщает официальный сайт УЕФА.
Напомним, что Чеферин возглавляет УЕФА с сентября 2016 года, он сменил во главе организации Мишеля Платини, который стал фигурантом коррупционного скандала.
Напомним, что Чеферин возглавляет УЕФА с сентября 2016 года, он сменил во главе организации Мишеля Платини, который стал фигурантом коррупционного скандала.
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