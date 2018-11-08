Женщины и дети смогут попасть на закрытые трибуны на матче "Спартак" - "Урал"

Женщины и дети в возрасте до 12 лет смогут попасть на закрытые трибуны домашнего стадиона московского "Спартака" на матч Кубка России с "Уралом".Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) в среду наказал "Спартак" закрытием трибун B и D на один ближайший матч Кубка России за скандирование болельщиками оскорбительных выражений в адрес махачкалинского "Анжи" во время игры 1/8 финала Кубка. Первый матч с "Уралом" в рамках четвертьфинала состоится 5 или 6 декабря в Москве."Спартак" нанес поражение "Анжи" со счетом 1:0 во встрече 1/8 финала Кубка России. Обладатели абонементов на фанатскую трибуну B были пересажены во время игры на трибуну D (трибуна B была закрыта по требованию КДК). Во время матча с "Анжи" часть болельщиков оскорбляла капитана команды Дениса Глушакова и владельца "Спартака" Леонида Федуна."Запрет на допуск зрителей в определенный сектор (секторы) стадиона является спортивной санкцией, применяемой юрисдикционным органом, которая выражается в обязанности клуба провести определенный матч (матчи), не выпуская (не продавая) билеты и не допуская зрителей (за исключением женщин, а также детей в возрасте до 12 лет включительно) в определенные секторы стадиона. Юрисдикционный орган вправе определить сектор, на который будет распространена санкция", - отмечается в соответствующей статье дисциплинарного регламента РФС.