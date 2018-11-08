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Татьяна Потяева: если Мамаев и Кокорин будут посещать спортзал "Бутырки" пять раз в неделю, другим заключенным не хватит времени

Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева прокомментировала информацию о сокращении тренировок нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, которые находятся столичном в СИЗО-2 "Бутырка" в качестве обвиняемых по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство".

- По установленным нормам каждый, кто находится в СИЗО, может дважды в неделю посещать тренажерный зал. От других людей, находящихся под стражей, Кокорин и Мамаев ничем не отличаются. Поэтому решение администрации учреждения означает соблюдение равных прав для всех, - говорит Потяева.

- Значит, пять тренировочных дней в неделю были исключением?

- Если они будут заниматься пять раз в неделю, значит, кто-то другой окажется лишен своего времени.

- Существует лимит по нагрузке зала?

- Естественно. Зал в СИЗО один, а заключенных много. По-видимому, поначалу кто-то отказывался от посещения зала. Но если все желающие хотят поддержать форму, то в учреждении действуют четко по установленным правилам.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 19:22
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