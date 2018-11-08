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Фанаты "Спартака" назвали Глушакова "тромбоном"

Болельщики "Спартака" снова издевательски встретили капитана команды Дениса Глушакова во время приезда футболистов на стадион перед матчем 4-го тура Лиги Европы против "Рейнджерс".

Когда полузащитник выходил из автобуса, пара фанатов назвала его "тромбоном". "Спорт-Экспресс"
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 19:51
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(5)
#15  91800bsp  Ставрополье (Сегодня, 21:06)
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online

Цитата: Конь1969
Может быть тромб?

Блэт,не понятно,что нельзя слово ондон писать изданиям? Первую попавшуюся рифму вынесли в текст


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Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
#14  Riders1990  bunker (Сегодня, 20:59)
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Болеет за:
«Спартак»
А тутти аванти трамбони глушаково!


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#13  Amirovich   (Сегодня, 20:38)
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  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
свиньи как всегда ущербны =)
Регистрация: 28.02.2015 [жалоба]
#12  ДЯДЬКА   (Сегодня, 20:30)
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Хитрый Лис
тампон

joy
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
#11  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 20:26)
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фанаты не все болельщики. далеко не все..
посмотрим..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#10  zen-it  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:25)
  • -7
  •  (15)
online
Болеет за:
«Зенит»
ну да а сраптак это анус, а бол-ки самого поганого клуба России это фикалии, все логично!
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
#9  Смотрящий  Москва (Сегодня, 20:16)
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Конь1969
Может быть тромб?


Тромб он.


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#8  scorpion 69  колпино (Сегодня, 20:13)
  • -2
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Болеет за:
«Зенит»
Гондон вот что кричали болелы народных,и я частично с ними соглашусь
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
#7  Misha Hetfild  сто первый километр (Сегодня, 20:05)
  • -8
  •  (16)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Конь1969
Может быть тромб?

Ага . В спартаковской тухлой вене .
Регистрация: 24.09.2018 [жалоба]
#6  Спартак-навсегда  Орёл (Сегодня, 20:05)
  • -4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Пара гнедых что-то вскрикнула... НОВОСТЬ!


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
#5  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 20:04)
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Конь1969
Может быть тромб?

А может, ромб?
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#4  Конь1969  Тамбовская обл (Сегодня, 20:03)
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Может быть тромб?
Регистрация: 30.10.2011 [жалоба]
#3  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 20:01)
  • 0
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
тампон
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#2  GPS   (Сегодня, 20:00)
  • -5
  •  (11)
online

габон


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#puta espaniola!!!
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
#1  Северин   (Сегодня, 19:57)
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Хорошо не валторна)
Регистрация: 1.11.2018 [жалоба]
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