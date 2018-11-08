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Спецслужбы из 35 государств обеспечивали безопасность на ЧМ-2018

Стало известно, сколько государств обеспечивали безопасность на чемпионате мира по футболу в России в 2018 году.

Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что в этом участвовали спецслужбы из 35 стран.

"При подготовке и обеспечении безопасности чемпионата мира привлекались спецслужбы и правоохранительные органы из 35 государств", - подчеркнул глава в эфире телеканала "Россия 24".

Также он отметил, что в основном иностранные спецслужбы обеспечивали безопасность спортсменов из других стран.

"Газета.ру"
Сегодня, 20:16
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