Спецслужбы из 35 государств обеспечивали безопасность на ЧМ-2018

Стало известно, сколько государств обеспечивали безопасность на чемпионате мира по футболу в России в 2018 году.Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что в этом участвовали спецслужбы из 35 стран."При подготовке и обеспечении безопасности чемпионата мира привлекались спецслужбы и правоохранительные органы из 35 государств", - подчеркнул глава в эфире телеканала "Россия 24".Также он отметил, что в основном иностранные спецслужбы обеспечивали безопасность спортсменов из других стран.