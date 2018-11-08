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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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УЕФА готовится оштрафовать "Милан" на 20 млн евро
Союз УЕФА в ближайшее дни должен наказать "Милан" за нарушение правил финансового фэйр-плей.
На клуб будет наложен штраф в размере 20 млн евро, часть которого он обязан заплатить сразу, а оставшаяся сумма будет заморожена на случай повторения нарушения.
Кроме того, "Милану" грозит запрет на регистрацию новых игроков для участия в Лиге Европы в этом сезоне, сообщает La Repubblica.
Прошлым летом "Милан" был отстранен от участия в Лиге Европы, однако позже Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил это решение.
"Спорт24"
На клуб будет наложен штраф в размере 20 млн евро, часть которого он обязан заплатить сразу, а оставшаяся сумма будет заморожена на случай повторения нарушения.
Кроме того, "Милану" грозит запрет на регистрацию новых игроков для участия в Лиге Европы в этом сезоне, сообщает La Repubblica.
Прошлым летом "Милан" был отстранен от участия в Лиге Европы, однако позже Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил это решение.
"Спорт24"
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