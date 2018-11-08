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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Илья Геркус: крышу на "РЖД Арене" попробуем сделать расписной
Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус сообщил, что крыша на стадионе клуба "РЖД Арена" может быть расписана известным российским каллиграфистом Покрасом Лсмпасом.
Ранее художник расписал площадь перед входом на стадион.
- Может ли художник расписать крышу "Локомотива", когда вы ее наконец-то построите.
- Как только начнется воплощаться в реальность, будем договариваться о расписной крыше. И звучит это как-то по-народному – "расписная крыша".
"Спорт-Экспресс"
Ранее художник расписал площадь перед входом на стадион.
- Может ли художник расписать крышу "Локомотива", когда вы ее наконец-то построите.
- Как только начнется воплощаться в реальность, будем договариваться о расписной крыше. И звучит это как-то по-народному – "расписная крыша".
"Спорт-Экспресс"
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