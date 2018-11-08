Илья Геркус: крышу на "РЖД Арене" попробуем сделать расписной

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус сообщил, что крыша на стадионе клуба "РЖД Арена" может быть расписана известным российским каллиграфистом Покрасом Лсмпасом.Ранее художник расписал площадь перед входом на стадион.- Как только начнется воплощаться в реальность, будем договариваться о расписной крыше. И звучит это как-то по-народному – "расписная крыша".