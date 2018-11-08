Опрос:

Должен ли Рауль Рианчо остаться тренером "Спартака"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Илья Геркус: крышу на "РЖД Арене" попробуем сделать расписной

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус сообщил, что крыша на стадионе клуба "РЖД Арена" может быть расписана известным российским каллиграфистом Покрасом Лсмпасом.

Ранее художник расписал площадь перед входом на стадион.

- Может ли художник расписать крышу "Локомотива", когда вы ее наконец-то построите.

- Как только начнется воплощаться в реальность, будем договариваться о расписной крыше. И звучит это как-то по-народному – "расписная крыша".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Геркус РЖД
Сегодня, 21:28
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(2)
#2  starichek1948  г.Санкт-Петербург (Сегодня, 23:01)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Лучше ***ку петушковую.
Регистрация: 6.03.2015 [жалоба]
#1  leopold366  г. Петрозаводск (Сегодня, 21:53)
  • +1
  •  (3)
online

А тренироваться не пробовали?
Регистрация: 21.04.2009 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.