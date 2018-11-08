Опрос:

Должен ли Рауль Рианчо остаться тренером "Спартака"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Юрий Семин: в качестве своего преемника в "Локомотиве" вижу Симеоне

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал, кого он видит в качестве своего преемника на посту тренера железнодорожников.

"Симеоне! А если серьезно, то все, кто заканчивал карьеру в "Локомотиве", становились хорошими тренерами. Потому что "Локомотив" — это хорошая команда, которая много работает. Владимир Маминов, например, мог бы быть преемником", - цитирует Семина"Матч ТВ".
Теги: Семин Симеоне Локомотив
Сегодня, 22:23
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
#1  junga  Сочи (Сегодня, 22:32)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Операция приёмник 2


--------------------
ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.