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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Юрий Семин: в качестве своего преемника в "Локомотиве" вижу Симеоне
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал, кого он видит в качестве своего преемника на посту тренера железнодорожников.
"Симеоне! А если серьезно, то все, кто заканчивал карьеру в "Локомотиве", становились хорошими тренерами. Потому что "Локомотив" — это хорошая команда, которая много работает. Владимир Маминов, например, мог бы быть преемником", - цитирует Семина"Матч ТВ".
"Симеоне! А если серьезно, то все, кто заканчивал карьеру в "Локомотиве", становились хорошими тренерами. Потому что "Локомотив" — это хорошая команда, которая много работает. Владимир Маминов, например, мог бы быть преемником", - цитирует Семина"Матч ТВ".
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