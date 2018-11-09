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Шамиль Газизов: "Уфе" вполне по силам обыграть "Спартак"

Гендиректор "Уфы" Шамиль поделился ожиданиями от предстоящего матча со "Спартаком"

"Мы не должны смотреть имя соперника, поэтому рассчитываем дать бой "Спартаку". Уверен, мы можем выиграть предстоящий матч, тем более соперник поедет к нам после трудной игры в Лиге Европы. Считаю, что в целом наша команда прибавляет по сравнению со стартом сезона", - приводят слова Газизова "Известия".

Напомним, что этот матч станет дебютным для Дмитрия Кириченко на посту главного тренера "Уфы".
Теги: Уфа Спартак Газизов
Сегодня, 11:50
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#1  ржд гуд  саратов (Сегодня, 12:20)
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Болеет за:
«Спартак»
Хочет пятым по счету порвать Спартак! Молодец!
Ах, Моська, знать она сильна, коль лает на слона...
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
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