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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Должен ли Рауль Рианчо остаться тренером "Спартака"?
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Шамиль Газизов: "Уфе" вполне по силам обыграть "Спартак"
Гендиректор "Уфы" Шамиль поделился ожиданиями от предстоящего матча со "Спартаком"
"Мы не должны смотреть имя соперника, поэтому рассчитываем дать бой "Спартаку". Уверен, мы можем выиграть предстоящий матч, тем более соперник поедет к нам после трудной игры в Лиге Европы. Считаю, что в целом наша команда прибавляет по сравнению со стартом сезона", - приводят слова Газизова "Известия".
Напомним, что этот матч станет дебютным для Дмитрия Кириченко на посту главного тренера "Уфы".
"Мы не должны смотреть имя соперника, поэтому рассчитываем дать бой "Спартаку". Уверен, мы можем выиграть предстоящий матч, тем более соперник поедет к нам после трудной игры в Лиге Европы. Считаю, что в целом наша команда прибавляет по сравнению со стартом сезона", - приводят слова Газизова "Известия".
Напомним, что этот матч станет дебютным для Дмитрия Кириченко на посту главного тренера "Уфы".
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