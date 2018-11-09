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"Динамо" обыграло "Ростов" в молодежном первенстве

"Динамо" с минимальным счетом обыграло "Ростов" в матче 14-го тура молодежного первенства (1:0).

Молодежные команды

14-й тур

"Ростов - мол." (Ростов-на-Дону) - "Динамо - мол." (Москва) - 0:1 (0:0)

Гол: Школик, 86.
Теги: Динамо Ростов
Сегодня, 16:28
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