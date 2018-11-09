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Артем Ребров: теперь можно обращаться просто, "Мастер"

Голкипер московского "Спартака" Артем Ребров, который недавно получил удостоверение мастеров спорта России, прокомментировал данный факт.

"В детстве, на нашем футбольном дворе услышать в свой адрес слово "Мастер" было чем-то невероятно крутым. Конечно не заслуженный мастер спорта, но ..... Теперь можно обращаться просто, "Мастер", - написал Ребров в своем Инстаграме.
Теги: Ребров Спартак
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