Артем Ребров: теперь можно обращаться просто, "Мастер"

Голкипер московского "Спартака" Артем Ребров, который недавно получил удостоверение мастеров спорта России, прокомментировал данный факт."В детстве, на нашем футбольном дворе услышать в свой адрес слово "Мастер" было чем-то невероятно крутым. Конечно не заслуженный мастер спорта, но ..... Теперь можно обращаться просто, "Мастер", - написал Ребров в своем Инстаграме.