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"Арсенал" - "Анжи": стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы тульского "Арсенала" и махачкалинского "Анжи" на матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги.

"Арсенал": Левашов, К. Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Мохаммед, Ткачёв, Мирзов, Бакаев, Костадинов, Джорджевич.

"Анжи": Дюпин, Удалый, Гапон, Чансельор, Кулик, Гиголаев, Савичев, Глебов, Чайковский, Долгов, Понсе.
Теги: Арсенал Анжи
Сегодня, 18:25
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