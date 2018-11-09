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Тренер академии "Краснодара": у Сулейманова была смертельная связка с Игнатьевым
Тренер академии "Краснодара" Мхитар Давидян, который пригласил в структуру клуба нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова и работал с ним, рассказал, как футболист впервые попал в юношескую сборную России, а также о его успешных взаимодействиях на поле с партнёром по атаке Иваном Игнатьевым.
"Был интересный случай. Сборная России 1999 года рождения собиралась на сбор в Крымске. Её тренер, хорошо мне знакомый Сергей Матвеев, предупредил: краснодарских ребят дёргать не буду - хочу московских просеять. Предложил ему товарищескую игру. Руководство, вплоть до Сергея Николаевича, идею одобрило. Выделили нам стадион дубля, отправили за сборной автобус.
Мы выиграли 1:0, Иван Игнатьев забил. Так вот Матвеев прямо из раздевалки забрал пятерых наших мальчиков на сбор. Шапи среди них не оказалось. Договорились так: я подготовлю нарезку моментов с его участием и отправлю Сергею по электронке. Сделал, выслал. Через час звонок: «Готовьте документы: загранпаспорт, доверенность на выезд от родителей – на следующий сбор берём». С тех пор и до последнего турнира Сулейманов был основным игроком юношеской сборной. А в академии у Шапи сложилась смертельная связка с Ваней Игнатьевым: спиной друг друга чувствовали, с закрытыми глазами. Кучу голевых передач наотдавали друг другу", - цитирует Давидяна "Чемпионат.сом".
"Был интересный случай. Сборная России 1999 года рождения собиралась на сбор в Крымске. Её тренер, хорошо мне знакомый Сергей Матвеев, предупредил: краснодарских ребят дёргать не буду - хочу московских просеять. Предложил ему товарищескую игру. Руководство, вплоть до Сергея Николаевича, идею одобрило. Выделили нам стадион дубля, отправили за сборной автобус.
Мы выиграли 1:0, Иван Игнатьев забил. Так вот Матвеев прямо из раздевалки забрал пятерых наших мальчиков на сбор. Шапи среди них не оказалось. Договорились так: я подготовлю нарезку моментов с его участием и отправлю Сергею по электронке. Сделал, выслал. Через час звонок: «Готовьте документы: загранпаспорт, доверенность на выезд от родителей – на следующий сбор берём». С тех пор и до последнего турнира Сулейманов был основным игроком юношеской сборной. А в академии у Шапи сложилась смертельная связка с Ваней Игнатьевым: спиной друг друга чувствовали, с закрытыми глазами. Кучу голевых передач наотдавали друг другу", - цитирует Давидяна "Чемпионат.сом".
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