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Тульский "Арсенал" одержал уверенную победу над "Анжи"

В матче 14-го тура чемпионата России "Арсенал" в Туле обыграл "Анжи".

Чемпионат России

14 тур

"Арсенал" – "Анжи" 2:0

Голы: Ткачев, 26, Бакаев, 64

"Арсенал": Левашов, Альварес, Мохаммед, Беляев, Григалава, Кирилл Комбаров, Мирзов, Костадинов, Бакаев (Кангва, 76), Ткачёв (Горбатенко, 70), Джорджевич (Аджоев, 90)

"Анжи": Дюпин, Гапон, Удалый, Чансельор, Глебов, Гиголаев, Савичев, Чайковский (Хамдамов, 71), Кулик, Понсе (Маркелов, 78), Долгов (Кацаев, 57)

Предупреждения: Чансельор, 78, Глебов, 80, Хамдамов, 90, Левашов, 90+2
Теги: Арсенал Тула Анжи
Сегодня, 21:23
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(1)
#8  pivo69  Германия (Сегодня, 21:46)
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  •  (1)
online

Арсенал с уверенной победой!
Анжи,конечно,это не соперник,
и всё равно с преимуществом.
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
#7  капля никотина  Москва (Сегодня, 21:45)
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online

Присядем на дорожку???
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#6  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 21:43)
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  •  (1)
online

СуперШтангист,
Ты красава! Походу ты в детстве очень любил овсяную кашу Геркулес.

MAG554,
Как болельщик Арсенала и говорю.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#5  MAG554  UdSSR (Сегодня, 21:39)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ВИКНИКСОР
Забирайте,даром не нужен и греков физруков. После первого тайма еле бегают и играют у своих ворот.

Кому не нужен? Вы болельщик Арсенала?
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
#4  СуперШтангист   (Сегодня, 21:37)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Терек»
Левейшая победа в стиле дрезины.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#3  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 21:35)
  • -2
  •  (2)
online

MAG554,
Забирайте,даром не нужен и греков физруков. После первого тайма еле бегают и играют у своих ворот.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#2  Батька   (Сегодня, 21:26)
  • 0
  •  (6)

Хорошо играют без звезд , комбинации ...проходы красивые ...у своих ворот минимум моментов ....надеюсь у Кононова и дальше все получится !!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
#1  MAG554  UdSSR (Сегодня, 21:25)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Достойно Арсенал проводил тренера
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
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