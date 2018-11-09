Магомед Адиев: "Арсенал" заслужил победу

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев во флеш-интервью прокомментировал поражение от "Арсенала" (0:2)."Анжи" сначала пропускает, а потом у нас начинает что-то получаться. При 0:2 уже шансов не было. "Арсенал" заслужил эту победу", - сказал Адиев.