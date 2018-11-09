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Кононов прощается с Тулой победой, Бакаев делает заявку на возвращение в «Спартак»

14-й тур РПЛ стартовал в Туле. «Арсенал» довольно уверенно переиграл «Анжи», отправив в ворота махачкалинцев по мячу в каждом из таймов. По окончании игры Олег Кононов долго обнимался с футболистами и пожимал руки болельщикам. После паузы на матчи сборных Кононов должен возглавить «Спартак». Rusfootball.info – о последнем залпе «канонира» в Туле.

Разговоры о новом главном тренере «Спартака» не утихают с момента увольнения Массимо Карреры. «Красно-белые» явно затянули с назначением нового наставника: отпуск Леонида Федуна позволил Раулю Рианчо обжиться в роли и.о. Несмотря на сумасшедшую победу над «Рейнджерс» в Лиге Европы и пламенные речи испанца, шансы Рианчо стать главным тренером минимальны. И сегодняшнее тёплое прощание Кононова с Тулой лишь подтверждает, что совсем скоро у «Спартака» будет новый рулевой. «Правда ли, что я провёл последний матч с «Арсеналом» и возглавлю «Спартак»? Подождём немного. Без комментариев», - сказал Кононов во время послематчевого интервью.

Кононов прощается с Тулой победой, Бакаев делает заявку на возвращение в «Спартак»

После матча Кононов прощался с болельщиками


Неформат середняка

При Кононове «Арсенал» играл в привлекательный футбол. Можно по-разному относиться к работе белорусского специалиста, но нельзя игнорировать факты. В нынешнем сезоне больше туляков забили лишь игроки «Зенита» и «Краснодара». В отличие от большинства клубов середины и нижней части турнирной таблицы, «Арсенал» даже в матчах с лидерами пытался играть в футбол, а не держаться за нулевой счёт. 18 пропущенных мячей в 14 матчах – красноречивый показатель этого. Хуже дела с обороной обстоят лишь у «Анжи» и «Енисея».

В то же время «Арсенал» после победы над «Анжи» приблизился к целой группе команд верхней половины таблицы, в которую входит и «Спартак». Прямо сейчас туляки отстают от москвичей всего на 2 очка!

В матче с «Анжи» «канониры» здорово проявили себя в атаке. Быстрая группа нападения во главе с Лукой Джорджевичем не оставила шансов махачкалинцам, хотя реализация и остаётся серьёзной проблемой «Арсенала». По такой игре хозяева вполне могли отправить в ворота соперника 3-4 мяча, но ограничились лишь двумя, позволив гостям сохранять шансы на спасение почти до финального свистка.

В очередной раз обнажились проблемы «Арсенала» в обороне. Даже «Анжи», клуб, забивающий по большим праздникам, регулярно угрожал воротам хозяев. Оказавшись в роли догоняющих, махачкалинцы вполне могли забить, но гостей подвела реализация, да и в ряде эпизодов великолепно сыграл голкипер «Арсенала» Михаил Левашов. Успокоились хозяева лишь после того, как Зелимхан Бакаев, который может следом за Кононовым отправиться в «Спартак», забил второй мяч. Бакаев, арендованный «Арсеналом» у «Спартака», делит первое место в списке бомбардиров своей временной команды. Учитывая объективные проблемы «красно-белых» с составом, Бакаев сейчас бы явно пришёлся ко двору.

Будущие проблемы

Назначение Кононова в «Спартак» должно положительно сказаться на игре московского клуба. Но есть опасение, что новый главный тренер не решит одну из главных проблем москвичей – игру в обороне. В матче с «Рейнджерс» «Спартак» устроил у своей штрафной настоящую клоунаду. Похожим образом частенько действует и «Арсенал».



Решение Кононова совершенно понятно. Никто бы не отказался от переезда из «Арсенала» в «Спартак». Но жаль, что Тула теряет столь интересного тренера. Остаётся ощущение недосказанности: «Арсенал» мог бы побороться за место в еврокубковой зоне. Теперь, скорее всего, туляки вновь превратятся в очередную унылую команду середины турнирной таблицы без игрового стиля.

Сытый голодного не поймёт

«Анжи» после всплеска, победы над «Динамо» и «Зенитом», вновь опускается в опасную зону. Команде из Махачкалы можно лишь посочувствовать и проявить симпатию. Футболисты «Анжи» выкладываются в каждом матче, но главная проблема клуба никуда не делась. Перспективы «Анжи» остаются туманными, долги только накапливаются, а Василий Уткин недавно прямо заявил, что один из клубов чемпионата точно не доиграет сезон до конца. Видимо, речь шла именно о махачкалинцах.

При всех геройствах махачкалинцев, без решения финансового вопроса, рассчитывать на спасение будет сложно. В ситуации с «Анжи» хуже всего ещё и то, что команда толком не может вести селекционную работу. Между кругами махачкалинцы вполне могли бы закрыть проблемные позиции, усилиться и продолжить борьбу за выживание. Только вот никто не пойдёт на тонущую лодку. Скорее, клуб из Дагестана ещё и лишатся игроков, которые сейчас способствуют набору очков. Крахом станет и возможный уход Магомеда Адиева. Своей работой он явно заслужил шанс на более высоком уровне.

На перерыв на матчи сборных махачкалинцы уходят на 14-й строчке. При этом клуб из Дагестана может и вовсе оказаться на предпоследнем месте, если «Спартак» в последнем матче Рианчо преподнесёт подарок «Уфе».

Фото - "твиттер" "Арсенала"

Чемпионат России

14 тур

"Арсенал" – "Анжи" 2:0

Голы: Ткачев, 26, Бакаев, 64

"Арсенал": Левашов, Альварес, Мохаммед, Беляев, Григалава, Кирилл Комбаров, Мирзов, Костадинов, Бакаев (Кангва, 76), Ткачёв (Горбатенко, 70), Джорджевич (Аджоев, 90)

"Анжи": Дюпин, Гапон, Удалый, Чансельор, Глебов, Гиголаев, Савичев, Чайковский (Хамдамов, 71), Кулик, Понсе (Маркелов, 78), Долгов (Кацаев, 57)

Предупреждения: Чансельор, 78, Глебов, 80, Хамдамов, 90, Левашов, 90+2

Антон Мозговой, Rusfootball.info.
Теги: Арсенал Анжи Кононов Бакаев
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