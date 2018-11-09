Кононов прощается с Тулой победой, Бакаев делает заявку на возвращение в «Спартак»

После матча Кононов прощался с болельщиками

14-й тур РПЛ стартовал в Туле. «Арсенал» довольно уверенно переиграл «Анжи», отправив в ворота махачкалинцев по мячу в каждом из таймов. По окончании игры Олег Кононов долго обнимался с футболистами и пожимал руки болельщикам. После паузы на матчи сборных Кононов должен возглавить «Спартак».– о последнем залпе «канонира» в Туле.Разговоры о новом главном тренере «Спартака» не утихают с момента увольнения Массимо Карреры. «Красно-белые» явно затянули с назначением нового наставника: отпуск Леонида Федуна позволил Раулю Рианчо обжиться в роли и.о. Несмотря на сумасшедшую победу над «Рейнджерс» в Лиге Европы и пламенные речи испанца, шансы Рианчо стать главным тренером минимальны. И сегодняшнее тёплое прощание Кононова с Тулой лишь подтверждает, что совсем скоро у «Спартака» будет новый рулевой. «Правда ли, что я провёл последний матч с «Арсеналом» и возглавлю «Спартак»? Подождём немного. Без комментариев», - сказал Кононов во время послематчевого интервью.При Кононове «Арсенал» играл в привлекательный футбол. Можно по-разному относиться к работе белорусского специалиста, но нельзя игнорировать факты. В нынешнем сезоне больше туляков забили лишь игроки «Зенита» и «Краснодара». В отличие от большинства клубов середины и нижней части турнирной таблицы, «Арсенал» даже в матчах с лидерами пытался играть в футбол, а не держаться за нулевой счёт. 18 пропущенных мячей в 14 матчах – красноречивый показатель этого. Хуже дела с обороной обстоят лишь у «Анжи» и «Енисея».В то же время «Арсенал» после победы над «Анжи» приблизился к целой группе команд верхней половины таблицы, в которую входит и «Спартак». Прямо сейчас туляки отстают от москвичей всего на 2 очка!В матче с «Анжи» «канониры» здорово проявили себя в атаке. Быстрая группа нападения во главе с Лукой Джорджевичем не оставила шансов махачкалинцам, хотя реализация и остаётся серьёзной проблемой «Арсенала». По такой игре хозяева вполне могли отправить в ворота соперника 3-4 мяча, но ограничились лишь двумя, позволив гостям сохранять шансы на спасение почти до финального свистка.В очередной раз обнажились проблемы «Арсенала» в обороне. Даже «Анжи», клуб, забивающий по большим праздникам, регулярно угрожал воротам хозяев. Оказавшись в роли догоняющих, махачкалинцы вполне могли забить, но гостей подвела реализация, да и в ряде эпизодов великолепно сыграл голкипер «Арсенала» Михаил Левашов. Успокоились хозяева лишь после того, как Зелимхан Бакаев, который может следом за Кононовым отправиться в «Спартак», забил второй мяч. Бакаев, арендованный «Арсеналом» у «Спартака», делит первое место в списке бомбардиров своей временной команды. Учитывая объективные проблемы «красно-белых» с составом, Бакаев сейчас бы явно пришёлся ко двору.Назначение Кононова в «Спартак» должно положительно сказаться на игре московского клуба. Но есть опасение, что новый главный тренер не решит одну из главных проблем москвичей – игру в обороне. В матче с «Рейнджерс» «Спартак» устроил у своей штрафной настоящую клоунаду. Похожим образом частенько действует и «Арсенал».Решение Кононова совершенно понятно. Никто бы не отказался от переезда из «Арсенала» в «Спартак». Но жаль, что Тула теряет столь интересного тренера. Остаётся ощущение недосказанности: «Арсенал» мог бы побороться за место в еврокубковой зоне. Теперь, скорее всего, туляки вновь превратятся в очередную унылую команду середины турнирной таблицы без игрового стиля.«Анжи» после всплеска, победы над «Динамо» и «Зенитом», вновь опускается в опасную зону. Команде из Махачкалы можно лишь посочувствовать и проявить симпатию. Футболисты «Анжи» выкладываются в каждом матче, но главная проблема клуба никуда не делась. Перспективы «Анжи» остаются туманными, долги только накапливаются, а Василий Уткин недавно прямо заявил, что один из клубов чемпионата точно не доиграет сезон до конца. Видимо, речь шла именно о махачкалинцах.При всех геройствах махачкалинцев, без решения финансового вопроса, рассчитывать на спасение будет сложно. В ситуации с «Анжи» хуже всего ещё и то, что команда толком не может вести селекционную работу. Между кругами махачкалинцы вполне могли бы закрыть проблемные позиции, усилиться и продолжить борьбу за выживание. Только вот никто не пойдёт на тонущую лодку. Скорее, клуб из Дагестана ещё и лишатся игроков, которые сейчас способствуют набору очков. Крахом станет и возможный уход Магомеда Адиева. Своей работой он явно заслужил шанс на более высоком уровне.На перерыв на матчи сборных махачкалинцы уходят на 14-й строчке. При этом клуб из Дагестана может и вовсе оказаться на предпоследнем месте, если «Спартак» в последнем матче Рианчо преподнесёт подарок «Уфе».Ткачев, 26, Бакаев, 64Левашов, Альварес, Мохаммед, Беляев, Григалава, Кирилл Комбаров, Мирзов, Костадинов, Бакаев (Кангва, 76), Ткачёв (Горбатенко, 70), Джорджевич (Аджоев, 90)Дюпин, Гапон, Удалый, Чансельор, Глебов, Гиголаев, Савичев, Чайковский (Хамдамов, 71), Кулик, Понсе (Маркелов, 78), Долгов (Кацаев, 57)Чансельор, 78, Глебов, 80, Хамдамов, 90, Левашов, 90+2