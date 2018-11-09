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Олег Кононов попрощался с болельщиками "Арсенала" (фото)

Болельщики тульского "Арсенала", которые присутствовали на матче с махачкалинским "Анжи", рассказали о прощании главного тренера Олега Кононова с фанатами.

Зрители, присутствующие на игре 9 ноября, опубликовали в твиттере несколько фото, где наставник подходит к болельщикам и протягивает руки.

Теги: Кононов Арсенал Тула Спартак
Сегодня, 23:34
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