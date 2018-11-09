Олег Кононов попрощался с болельщиками "Арсенала" (фото)

Кононов прощается с Тулой и благодарит игроков и болельщиков. pic.twitter.com/NlaUgX0nv1 — Никола (@Nikolaior) November 9, 2018

Болельщики тульского "Арсенала", которые присутствовали на матче с махачкалинским "Анжи", рассказали о прощании главного тренера Олега Кононова с фанатами.Зрители, присутствующие на игре 9 ноября, опубликовали в твиттере несколько фото, где наставник подходит к болельщикам и протягивает руки.