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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Никола Влашич: никогда не видел футболиста лучше, чем Марио Фернандес
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал травму партнёра по команде Марио Фернандеса.
"Конечно, Фернандес — большая потеря. Для меня он лучший игрок. То, что он делает для команды, — невосполнимо. С ним намного проще играть, понимать игру. Но в матче с "Ромой" Жора Щенников хорошо играл слева, Обляков — справа. Есть кого поставить на его позицию, но заменить его кем-то очень сложно.
Я ни разу не видел, чтобы Марио ошибался! Никогда не видел футболиста лучше него. На тренировках мы все бегаем, но Марио всегда на 10 метров дальше всех. Мы с Якой Бийолом обсуждаем: "Ты только посмотри на этого парня! Он может играть, где хочет!", - цитирует Влашича "Чемпионат.сом".
"Конечно, Фернандес — большая потеря. Для меня он лучший игрок. То, что он делает для команды, — невосполнимо. С ним намного проще играть, понимать игру. Но в матче с "Ромой" Жора Щенников хорошо играл слева, Обляков — справа. Есть кого поставить на его позицию, но заменить его кем-то очень сложно.
Я ни разу не видел, чтобы Марио ошибался! Никогда не видел футболиста лучше него. На тренировках мы все бегаем, но Марио всегда на 10 метров дальше всех. Мы с Якой Бийолом обсуждаем: "Ты только посмотри на этого парня! Он может играть, где хочет!", - цитирует Влашича "Чемпионат.сом".
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