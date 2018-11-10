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Шамиль Газизов: на Томарова свалилось нечеловеческое напряжение

Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал смену главного тренера в своей команде.

"Сергей Александрович Томаров сам попросил об отставке. Он близкий нам человек, поэтому мы решили пока поберечь его нервы, его личность и дальнейшую профессиональную судьбу.

На Томарова свалилось очень большое напряжение. Он прошел Лигу Европу, необходимость в свой дебютный сезон в качестве главного тренера готовить команду к такому сложному графику прямо с первых матчей. Это все непросто – мало кто из тренеров такое бы выдержал", - сказал Газизов.

Томаров покинул пост 7 ноября. Исполняющим обязанности главы тренерского штаба назначен Дмитрий Кириченко.

Известия
Теги: УФА Газизов Томаров Кириченко
Сегодня, 10:22
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