Шамиль Газизов: на Томарова свалилось нечеловеческое напряжение

Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал смену главного тренера в своей команде."Сергей Александрович Томаров сам попросил об отставке. Он близкий нам человек, поэтому мы решили пока поберечь его нервы, его личность и дальнейшую профессиональную судьбу.На Томарова свалилось очень большое напряжение. Он прошел Лигу Европу, необходимость в свой дебютный сезон в качестве главного тренера готовить команду к такому сложному графику прямо с первых матчей. Это все непросто – мало кто из тренеров такое бы выдержал", - сказал Газизов.Томаров покинул пост 7 ноября. Исполняющим обязанности главы тренерского штаба назначен Дмитрий Кириченко.