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Артем Ребров: теперь ко мне можно обращаться просто - Мастер

Голкипер "Спартака" Артем Ребров прокомментировал получение удостоверения мастера спорта.

"В детстве, на нашем футбольном дворе услышать в свой адрес слово "Мастер" было чем-то невероятно крутым. Конечно, не заслуженный мастер спорта, но..... Теперь можно обращаться просто — "Мастер", — написал Ребров в инстаграме

Теги: Ребров
Сегодня, 10:27
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#1  metric  Ленинград-Гатчина (Сегодня, 10:40)
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Болеет за:
«Зенит»
Самый адекватный игрок в Спартаке,который держал себя в рамках приличия .Не сравнить с гавноглушаком.Поздравления Артему Реброву.Мужик.
Регистрация: 26.03.2008 [жалоба]
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