Артем Ребров: теперь ко мне можно обращаться просто - Мастер

Голкипер "Спартака" Артем Ребров прокомментировал получение удостоверения мастера спорта."В детстве, на нашем футбольном дворе услышать в свой адрес слово "Мастер" было чем-то невероятно крутым. Конечно, не заслуженный мастер спорта, но..... Теперь можно обращаться просто — "Мастер", — написал Ребров в инстаграме