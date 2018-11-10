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Молодежка "Урала" уступила сверстникам из "Оренбурга"

"Урал" на своем поле уступил "Оренбургу" в матче 14-го тура молодежного первенства России.

Первенство России среди молодежных команд

14-й тур

"Урал" (Екатеринбург) – "Оренбург" (Оренбург) – 1:2 (0:1)

Голы: Иткин, 90 - Антоненко, 25. Бидловский (с пенальти), 88.
Теги: Урал Оренбург
Сегодня, 11:06
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