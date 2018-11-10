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Зелимхан Бакаев: "Арсенал" был бы сейчас уже в тройке лидеров, если бы мы не растеряли кучу очков на старте

Хавбек тульского "Арсенала" Зелимхан Бакаев считает, что его команде по силам бороться за самые высокие места.

"У нас максимальные задачи. Если бы не наши глупые ошибки в начале сезона, может, мы уже в тройке были бы. Такую хорошую игру показывали - и такие нелепые голы пропускали.

Из-за этого мы на 9-м месте. Но я уверен, что мы способны играть еще лучше, чем сейчас, и бороться на наивысшие места в таблице", — приводит слова Бакаева пресс-служба тульского клуба.
Теги: Арсенал Тула Бакаев
Сегодня, 11:35
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(1)
#1  Сибирячок   (Сегодня, 11:44)
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Если бы чаще играли со Спартаком, то вполне.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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