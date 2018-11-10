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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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"Крылья Советов" оказались сильнее "Ахмата" в молодежном первенстве
"Крылья Советов" в 14-м туре чемпионата России среди молодежных команд победили "Ахмат" (2:1).
Чемпионат России
Молодежные команды
14-й тур
"Крылья Советов" (Самара) – "Ахмат" (Грозный) – 2:1 (2:1)
Голы: Нестеров, 12 (1:0). Голенков, 20 (2:0). Умаев, 44 (2:1).
Чемпионат России
Молодежные команды
14-й тур
"Крылья Советов" (Самара) – "Ахмат" (Грозный) – 2:1 (2:1)
Голы: Нестеров, 12 (1:0). Голенков, 20 (2:0). Умаев, 44 (2:1).
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