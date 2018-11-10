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"Крылья Советов" оказались сильнее "Ахмата" в молодежном первенстве

"Крылья Советов" в 14-м туре чемпионата России среди молодежных команд победили "Ахмат" (2:1).

Чемпионат России

Молодежные команды

14-й тур

"Крылья Советов" (Самара) – "Ахмат" (Грозный) – 2:1 (2:1)

Голы: Нестеров, 12 (1:0). Голенков, 20 (2:0). Умаев, 44 (2:1).
Теги: Крылья Советов Ахмат
Сегодня, 12:15
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