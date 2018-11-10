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Василий Конов: озвученная ранее сумма компенсации за Кононова и его штаб - неправда

Журналист Василий Конов рассказал о сумме компенсации, которую "Спартак" заплатит тульскому "Арсеналу" за переход Олега Кононова и его тренерского штаба.

"Информация о компенсации "Арсеналу" за Кононова от "Спартака" в размере 3,2 миллиона евро – это неправда. Там даже 50% от этих денег нет.

Все намного скромнее и зафиксировали эту сумму еще до возвращения Федуна из отпуска", – написал Конов.

Ранее "Спорт-Экспресс" сообщал, что "Спартак" выплатит за Кононова и его штаб 500 тысяч евро, "Чемпионат.com" назвал цифру в 3,2 миллиона евро.

Телеграм-канал Василия Конова
Теги: Кононов Спартак Арсенал Тула
Сегодня, 12:37
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#1  GS  Москва (Сегодня, 12:54)
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Ну, сколько там в конвертах конвертировали, вряд ли кто-нить узнает.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
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