Василий Конов: озвученная ранее сумма компенсации за Кононова и его штаб - неправда

Журналист Василий Конов рассказал о сумме компенсации, которую "Спартак" заплатит тульскому "Арсеналу" за переход Олега Кононова и его тренерского штаба."Информация о компенсации "Арсеналу" за Кононова от "Спартака" в размере 3,2 миллиона евро – это неправда. Там даже 50% от этих денег нет.Все намного скромнее и зафиксировали эту сумму еще до возвращения Федуна из отпуска", – написал Конов.Ранее "Спорт-Экспресс" сообщал, что "Спартак" выплатит за Кононова и его штаб 500 тысяч евро, "Чемпионат.com" назвал цифру в 3,2 миллиона евро.