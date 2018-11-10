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"Ростов" - "Динамо": команды определились с формами на предстоящий матч

Сегодня в Ростове-на-Дону состоится матч 14-го тура российской Премьер-Лиги "Ростов" - "Динамо»".

Футболисты хозяев сыграют в желтом комплекте формы, а гости - в синем.



Игра начнется в 19:00 по московскому времени.
Теги: Ростов Динамо
Сегодня, 13:11
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