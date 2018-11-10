"Ростов" - "Динамо": команды определились с формами на предстоящий матч

Сегодня в Ростове-на-Дону состоится матч 14-го тура российской Премьер-Лиги "Ростов" - "Динамо»".Футболисты хозяев сыграют в желтом комплекте формы, а гости - в синем.Игра начнется в 19:00 по московскому времени.