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"Урал" - "Оренбург": стали известны составы команд

"Урал" и "Оренбург" объявили стартовые составы на предстоящий матч 14-го тура РПЛ.

"Урал": Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Фидлер, Димитров, Бикфалви, Бумаль, Эль-Кабир, Панюков.
Запасные: Баклов, Полетаев, Данцев, Ходжаниязов, Динга, Бавин, Евсеев, Чантурия, Араторе, Ильин, Артём Юсупов.

"Оренбург": Довбня, Андреев, Малых, Сиваков, Терехов, Бегич, Маляров, Кулишев, Сутормин, Мишкич, Чуканов.
Запасные: Фролов, Руденко, Шахов, Алвеш, Деспотович.
Теги: Урал Оренбург
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